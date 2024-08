Toto Wolff confiesa el mayor miedo de Red Bull y Max Verstappen se convierte en cómplice de Mercedes

No es ningún secreto que en Mercedes hace mucho tiempo que sueñan con el fichaje de Max Verstappen. El piloto neerlandés es la gran bomba que espera poder dar algún día Toto Wolff, que ve en el tres veces campeón del mundo, el mejor relevo posible para la marcha de Lewis Hamilton. Y es que, con la salida del inglés, que, presumiblemente, es el mejor de todos los tiempos, la llegada de un Verstappen que ya está en esa conversación, sería el mejor movimiento posible para las flechas plateadas.

En este sentido, después de que Toto Wolff confirmara que está en permanente contacto con el entorno del piloto de Países Bajos, unas declaraciones que no gustaron nada en Red Bull, ha sido el propio Verstappen, el que se ha sumado a los rumores, pues al ser preguntado sobre ello, los confirmó con total tranquilidad y naturalidad: “Me llevo muy bien con Toto. Creo que es muy abierto sobre lo que está pasando dentro de su equipo. También con la alineación de pilotos y esas cosas. No hay nada de malo en ello”. Así lo confirmó Max en palabras recogidas por Motorsport.com.

Unas afirmaciones, las de Verstappen, que no gustarán nada en Red Bull. Y es que, justamente ahora, que el monoplaza de los de Milton Keynes está mostrando sus primeras debilidades, es cuando el neerlandés se comienza a dejar querer por Mercedes. Algo que, cuando el dominio de Red Bull era absoluto no sucedía, pues la única premisa que ha puesto siempre Max, a su continuidad, es que tenga un coche competitivo.

Mercedes y Max Verstappen, la peor pesadilla de Horner

La realidad es que si Toto Wolff se sale con la suya y acaba convenciendo a Verstappen de cambiar de escudería para enrolarse en las filas de Mercedes, el bombazo sería de época. Lo sería hasta tal punto que, podría llegar a opacar el debut de Hamilton con Ferrari. Y es que, ver como el gran dominador del Mundial de F1 cambia de equipo es algo con lo que nadie contaba y que, con las recientes declaraciones de Toto Wolf y del propio piloto, se ha convertido en una posibilidad demasiado real para los intereses de Christian Horner.