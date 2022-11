Toto Wolff no se calla y reaviva la guerra entre Alonso y Hamilton

Ataques como el vertido por Fernando Alonso a Lewis Hamilton la semana pasada suelen conllevar una reacción de lo más contundente y así ha ocurrido por parte de Toto Wolff. El piloto español de Alpine restó mucho valor a los títulos del piloto inglés aludiendo que este solamente tuvo competencia a sus compañeros de equipos durante su etapa hegemónica en la F1, siendo estos Nico Rosberg y Valtteri Bottas.

Pero, además, el asturiano ha encumbrado la excelente labor de Max Verstappen en estas dos últimas temporadas, aumentando el valor de sus títulos mundiales por encima de los registrados por Hamilton a pesar de que son mucho menos los conseguidos hasta la fecha por el neerlandés. Ante esto, a falta de dos carreras para la finalización del Mundial, Toto Wolff no ha tenido más remedio que salir a escena para asestar un duro correctivo a Alonso y, al mismo tiempo, ratificar su plena confianza en las capacidades de Hamilton.

El inglés está viviendo su peor temporada en Mercedes en cuanto a resultados y a sensaciones y prueba de ello es que está a punto de cortarse su increíble récord de haber ganado una carrera en todos los campeonatos que ha disputado desde que debutó en 2007 con McLaren. Así pues, en palabras recogidas por Daily Star, Wolff ha defendido a capa y espada a su piloto: “Es un exaltado. Él crea titulares y este deporte se trata de titulares. Ambos son grandes campeones del mundo. Alonso es así, pero no creo que esté molestando a Lewis ni un milímetro".

Cabe recordar que Alonso y Hamilton tuvieron un duro encontronazo en el pasado Gran Premio de Bélgica que se saldó con la eliminación del piloto de Alpine a pesar de que la maniobra más arriesgada la ejecutó el inglés. Tres meses después del lance, el español ha querido restar méritos al que fuera su compañero en McLaren, algo que ha desatado la ira de Wolff… aunque por el contrario el propio Lewis tampoco se ha sentido especialmente afligido: “Realmente no tengo mucho que decir al respecto. Me hace reír un poco, para ser honesto. He tratado de ser muy respetuoso a lo largo de los años, por ejemplo, cuando alguna vez me preguntan quién ha sido el mejor piloto contra mí, lo he elogiado”, comentó el heptacampeón.