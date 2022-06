Verstappen derroca a Hamilton y Russell le regala lo más inesperado

Ya en los prolegómenos del Mundial de Fórmula 1 se preveía que la relación entre Lewis Hamilton y George Russell no iba a ser la más placentera. El ex de Williams aterrizó en Mercedes manifestando pleno respeto sobre su compatriota, pero también dejando claro que no llegaba al equipo alemán para ser un ‘segundón’.

Y a la vista ha quedado en el primer tramo de la campaña que las palabras de Russell no eran en vano ya que las actuaciones de este han sido mucho más reseñables que las del siete veces campeón del mundo, algo que nadie esperaba antes de que arrancara el desafío y que hasta el día de hoy ha supuesto uno de los motivos de disputa en el equipo.

A partir de ese momento, la tensión siempre ha estado presente en box, ya no tanto por las diferencias entre sus pilotos, sino porque Mercedes no ha logrado hacer un coche competitivo para ellos, algo que ha llevado al veterano inglés a asumir que Max Verstappen es el nuevo rey de la categoría. Ambos mantuvieron una pelea colosal en 2021 que se extendió hasta el último suspiro del Mundial y ahí el neerlandés asestó el primer gran golpe a Lewis en esta particular batalla, siendo el segundo de ellos la enorme superioridad existente entre Red Bull y Mercedes este año.

Hamilton ya sabe que ‘Mad Max’ es el nuevo rival a batir de la categoría, algo que ha supuesto un duro varapalo para él, pero aquí es donde Russell ha entrado en escena para dejar de lado las rencillas existentes entre ambos y regalar su total apoyo a su compañero ensalzando una de sus mayores virtudes sobre la pista, la cual -tal y como él mismo ha afirmado- suele pasar desapercibida entre los aficionados: su habilidad técnica.

En palabras recogidas por Crash, Russell no pudo mostrar más admiración por su compañero: “También en el apartado técnico, es bastante impresionante, lo que mucha gente probablemente no reconocerá ni apreciará. Definitivamente hay espacio para mejorar, pero creo que en términos de resultados ha estado bien. No creo que hubiéramos logrado resultados mucho más altos cuando miro detenidamente la temporada".