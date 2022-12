Verstappen provoca la gran rebelión de Fernando Alonso en F1, hay lío

Ya compuesta la parrilla 2023 de forma definitiva y los correspondientes pilotos reservas de cada escudería que integran el paddock, Fernando Alonso vuelve a ser protagonista por unas polémicas declaraciones que apuntan directamente a la FIA, unas palabras derivadas de la incontestable superioridad demostrada por Max Verstappen durante la última temporada celebrada.

El piloto de Red Bull logró sellar su segundo título mundial con cuatro carreras de antelación, una prueba contundente del gran poderío de su monoplaza y, por ende, de la diferencia existente con sus oponentes, siendo la mejor prueba de esto la abultada brecha entre el neerlandés y su más inmediato perseguidor en la clasificación general de la categoría, Charles Leclerc: 146 puntos.

A raíz de esto, Alonso no ha querido dejar pasar la oportunidad de reprochar la poca efectividad de la novedosa normativa introducida por la FIA antes de que arrancara la temporada 2022, la cual dio mucho que hablar y la cual no ha surtido el efecto esperado: “Las nuevas reglas fueron una de las razones por las que volví. Fue decepcionante para todos darnos cuenta de que las cosas no han cambiado drásticamente. Como máximo hay dos equipos que pueden ganar carreras, como ha sido el caso en los últimos años”.

El asturiano tiene plena confianza en que en un futuro no muy lejano los equipos de segunda escala puedan aprovecharse de los límites presupuestarios y poder plantar cara así a Red Bull, Ferrari y Mercedes, las tres escuderías que, sobre el papel, pelearán por el Mundial en 2023. No obstante, Verstappen es el hombre que cuenta con más papeletas para lograr un nuevo campeonato y el hombre que, debido a su superioridad, ha desatado la ira de Alonso.

Ilusión en Aston Martin

Eso sí, el piloto asturiano, quien puede presumir de ostentar dos títulos en su palmarés, también se ha mostrado muy esperanzador con el proyecto de Aston Martin, escudería a la que estará vinculado las dos próximas campañas y que, entre otros logros, tiene como gran objetivo quedar por delante de equipos como Alpine, McLaren o Alpha Tauri en 2023. Lo que venga de más, bien agradecido será.