A Bagnaia le cae con Márquez la bala de Valentino Rossi y Ducati calienta más el otro asiento 2025

Por moto y por ser bicampeón, nadie puede quitar a estas alturas del campeonato el cartel de favorito a Francesco Pecco Bagnaia, sin duda el italiano es el mejor posicionado, seguido de cerca por Jorge Martín, para llevarse también la corona de 2024, ahora bien, el problema para él se ha intensificado y no solo porque Aprilia y KTM enseñan la cabeza, sino porque Marc Márquez y Enea Bastianini son ya un problema para él.

La lucha por ser su compañero

No lo va a decir, pero al turinés no le haría ninguna gracia tener al 93 de compañero en la temporada 2025, básicamente porque la sombra del ilerdense es muy alargada, darle la mejor moto sería poco menos que lanzarlo a él a una batalla diaria y encima supondría que su estatus se vería desde el inicio puesto en entredicho, pero a estas alturas del curso todo apunta a que en Borgo Panigale no solo no lo descartan, sino que lo empiezan a ver factible.

En TNT Sports, Neil Hodgson separaba a Bastianini de la opción de ser compañero de Bagnaia: “él es el hombre olvidado. La gente pregunta: '¿Mantendrá su puesto en el equipo de fábrica?’ Probablemente no. Pero él está luchando”, comentaba. Y teniendo en cuenta que económicamente lo de Jorge Martín dificulta mucho las cosas, la vía Márquez es más que apetecible para los italianos muchos motivos, entre ellos por lo mediático y lo que supone a nivel de patrocinadores. Sin embargo, el de Rímini está fino y ya ha dicho que va a ir a por todas. Y tiene la mejor moto, de modo es que lo normal es que, como Martín y Márquez, también Acosta, alguna Aprilia y Binder, Bastianini también pelee por las carreras.

Por su parte Jorge Lorenzo habló con Mundo Deportivo y mantuvo la necesidad de que se encuentren nuevas rivalidades, como la que ya apuntan muchos que puede surgir entre Bagnaia y Márquez, tirando del hilo de la que tuvo este con Valentino Rossi. “Soy un gran defensor de estas rivalidadesMe ha pasado con Valentino Rossi, con Marc Márquez, con Dani Pedrosa… La gente no quiere ver que los corredores se odien entre sí, pero sí quieren ver una rivalidad muy fuerte”, decía. A la enorme cantidad de pilotos y expilotos que se han manifestado por la acción entre el 1 y el 93 de Portimão, ahora se suma John McGuinness, quien echa también la culpa al italiano. Márquez también lo hizo, aunque lo dejará como acción de carrera, pero hay quien apunta que de memoria anda muy bien y volverá a buscarle las cosquillas al campeón.