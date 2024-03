Márquez avisa a Ducati por el feo gesto de Bagnaia y Jorge Martín, Espargaró y Lorenzo están con él

Hubo prácticamente unanimidad sobre la acción más determinante del Gran Premio de Portugal que condenó a Marc Márquez y Francesco Pecco Bagnaia a tocar el suelo y quedarse sin puntos en la dominical. Tal suceso estuvo repleto de polémica, casi todos lo pilotos se mojaron a la hora repartir culpas y en Ducati ha sentado como un jarro de agua fría. Lo que está claro es que este roce parece el primero de muchos.

💥 ¡La polémica del fin de semana en el mundial de motociclismo! 🔥



Pecco Bagnaia y Marc Márquez chocaron cuando venían luchando por la 5ta posición de carrera en el GP de Portugal 😵 ¿Opiniones?#MotoGP 🇵🇹 #PortugueseGP pic.twitter.com/T8Ve0i6K46 — ColMotorFans 𝕏 (@ColMotorFans) March 25, 2024

Unos y otros señalan a turinés

Marc Márquez aceptó el veredicto de los comisarios de carrera, pero no se calló a la hora de repartir responsabilidades, la cuales, a pesar de clasificarse como un lance de carrera, deben recaer en Pecco Bagnaia. Y no solo él lo piensa, también la mayoría de pilotos que se han manifestado acerca de la acción. Pero la cosa no quedó ahí, Márquez dejó entrever algo más, en DAZN comentó que “Ducati tiene la telemetría y ahí se puede ver muy bien lo que ha pasado. He visto y he entendido lo que ha pasado, pero no puedo explicarlo porque es privado”. La polémica está servida.

Sobre la doble caída, el 93 dijo que “no era necesario volver de esa forma tan agresiva. Él decidió que sí, y la consecuencia es que dos Ducati terminaron con cero puntos”. Esta opinión la compartían en el mismo medio Aleix Espargaró, quien advirtió que “yo creo que Pecco le tiene que haber dejado más espacio. Creo que ha sido muy agresivo después de que le haya pasado a Marc. Hay veces que si te adelantan es frustrante, pero no puedes intentarlo tan agresivo, creo que le tenía que haber dejado más espacio”. Y también Jorge Martín y Jorge Lorenzo. El campeón en Portimao comentó que “ayer Marc me pasó ahí y yo decidí no contraatacar y salimos ilesos”, mientras que el pentacampeón dijo que “el único que tenía la visión perfecta allí de ambos pilotos era Pecco. Yo sinceramente creo que Pecco ahí podía haber cedido posición con Marc”. Hecho el veredicto, veremos hasta dónde tiene memoria este incidente que deja al madrileño con 33 puntos de ventaja sobre el ilerdense (27) y con 23 sobre el turinés (37).

Ducati también habló, por cierto, a través de su CEO, Claudio Domenicali, quien no quiso posicionarse sobre el que denominó Márquez como “error de Pecco”.