A dos días de Portimao, el enemigo de Valentino Rossi la toma con Marc Márquez y Jorge Martín

Marco Melandri se las tuvo con Casey Stoner, también con Valentino Rossi y ahora lanza un dardo a Marc Márquez y sobre todo a Jorge Martín, uno que va directamente a la autoestima de estos justo cuando el debate fulge acerca de quién puede hacer sombra a Francesco Pecco Bagnaia en la carrera por el título, y no es porque Melandri no encuentre al elegido, sino porque en su opinión el ilerdense y el madrileño no son ese piloto, sino Brad Binder.

En el medio italiano InSella.it comentó sobre los rivales del piloto de Ducati Lenovo “No, no veo rival para Francesco Bagnaia. El año pasado ya era el más fuerte de todos a principios de año. Después de Barcelona, con razón, cayó un poco en picado. Ahora vuelve a estar en plena forma y, sobre todo, la Ducati GP24 ha mejorado de nuevo y mucho”, aclarando que, de haberlo, este no es ni Márquez ni Martín, sino el de KTM: “el primer rival de Bagnaia es Binder. Le veo más posibilidades que a Martín. Tienen características diferentes, pero es tan fuerte como Pecco”.

En lo que respecta al 93, Melandri lo ve lejos y desilusionante, asegurando en Corsedimoto que, tras la puesta de largo en Qatar, ya no es tan agresivo, por lo que el hecho de que “haya empezado más tranquilo, más razonado, le ha hecho pasar a un rendimiento decepcionante”.

Sin duda esta opinión contrasta con el optimismo que reina en Gresini, donde no hablan de luchar por el Mundial (aún) pero sí de hacerlo por podios y carreras, lo que al ser Portimao solo la segunda cita de la temporada, ya supone un salto enorme. Carlo Merlini, director comercial y de marketing de Gresini, habló con AS de Losail, asegurando que “Qatar fue un excelente primer fin de semana de GP con Marc en nuestro equipo. Hay cuartos puestos que dejan mal sabor de boca, pero este cuarto puesto inicial de Marc tiene sabor a una actuación sólida”, aseguró.