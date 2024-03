Bomba en Ducati por Márquez: truco diabólico en la renovación de Bagnaia que echaría a Jorge Martín

Dicen que las palabras de Davide Tardozzi, que fueron un pelín más allá en su euforia a las homólogas de Gigi Dall’Igna sobre el debut de Marc Márquez en Gresini, no han sentado bien al subcampeón del mundo, al que además hay un asunto que le trae de cabeza y coloca su salida en el momento álgido, porque no lo olvidemos, Jorge Martín fue clarísimo respecto a sus intenciones en 2025.

De lo dicho al hecho no va tanta distancia

Marc Márquez sorprendió para bien en su debut, luchó con los dos mejores de 2023, estuvo peleando por el podio y pese a tener una GP23 apunta a serio rival ante las dos GP24 dominantes, y eso ya se percibe con cierto agrado en Borgo Panigale. De hecho, uno de sus detractores en un inicio destapó un hecho que cobra forma, como es el de una hipotética oferta de la firma italiana al 93.

“Seguramente Márquez también puede entrar en la lucha por ser compañero de equipo de Pecco”, aseguró al diario As un Tardozzi que comentó que “Marc llegará a las posiciones donde se disputan las carreras. Es un piloto que ganará carreras y posiblemente podrá luchar por el campeonato”. Y con eso, dicen fuentes cercanas al equipo, le bastaría para optar incluso al asiento oficial que hace dos temporadas persigue Martín. Pero por si la lucha con Márquez (y Bastianini) no fuera suficiente, ahora hay otro obstáculo para el madrileño, quizá insalvable, en su renovación y que viene marcada por la firma de Bagnaia.

Y es que tal y como ha adelantado Motorsport, en Ducati quieren reducir el coste total de los salarios, y teniendo en cuenta que Bagnaia puede irse hasta los 10M con su nuevo acuerdo pero esa proposición no es la harán a nadie más, eso podría directamente quitar de la pelea a Martín. Tengan en cuenta que la brecha ya se ha producido, toda vez que el salario del Bagnaia y Martín, hasta la renovación del primero, era parejo, pero ahora “los salarios tienen que estar en línea. Ducati no puede pagar una base de 2 millones de euros a un piloto de un equipo satélite”, dice una fuente del equipo al medio. Es decir, sea campeón o no, Bagnaia cobrará más que nadie y no ha sitio para muchos más, y eso Martín no lo va a aceptar.