Sorpresa en Ducati y Gresini, hasta en Bagnaia y Martín: Marc Márquez da el salto extra en Portimao

Nueva fecha, otra carrera y de nuevo una oportunidad de ver hasta qué punto el Mundial puede estar abierto más allá del binomio que dominó en 2023, el que forman Francesco Pecco Bagnaia y Jorge Martín, y si pilotos como Brad Binder o incluso Marc Márquez o Enea Bastianini pueden pelear por las carreras, ya sea en el Sprint o en la dominical.

Paso a paso

El problema que sacude al resto de pilotos con los dos dominadores y favoritos es que el camino que empiezan a transitar ellos, los otros dos ya lo han recorrido, y por eso las dudas surgen a esos, porque no es fácil saltar de golpe pasos intermedios. De ahí que Marc Márquez se haya puesto límites en sus ambiciones, unos que desde luego tocan el Campeonato del Mundo pero apuntan directamente a la carrera de esta fin de semana en el Autódromo Internacional do Algarve (22-24 de marzo).

No al Mundial… por ahora

En una presentación de Motocard, dejó claro ante la prensa que el objetivo pasa por ir progresando sin perder mucha distancia con la cabeza de la clasificación, porque “ahora mismo no sería realista en el momento que estamos y de dónde venimos pensar en ser campeón del mundo. ¿Me gustaría? Sí. ¿Lo voy a intentar? Pues claro que lo voy a intentar, si puedo quedar segundo mejor que tercero”, decía. Y con todo remarcaba que no se ve aún tan arriba: “Una de las cosas que he aprendido es que te tienes que marcar en la vida objetivos realistas”.

Eso sí, no ve mucho más allá de los dos pilotos que le marcan la diferencia y que ahora mismo ve por delante: “Pecco Bagnaia y Jorge Martín van muy rápidos, son los dos que lucharon por el título el año pasado y la verdad que marcan la diferencia”. Por tanto, ese es el objetivo del 93 en estos momentos a largo plazo y, en el plano inmediato, en el Grande Prémio Tissot de Portugal: ser el mejor después de ellos, es decir, luchar por el podio.