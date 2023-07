A Rossi no le gustará esto sobre Marc Márquez: un aliado italiano da esperanzas al español y a Honda

El gran bajón en el rendimiento de Honda respecto de los años anteriores ha sido brutal. Tan es así que hace semanas que se habla de un posible cambio de aires del mayor de los Márquez, que podría probar suerte lejos de la firma del ala dorada, la cual parece ir muy perdida en la búsqueda de soluciones para una moto que no es capaz de seguir el ritmo de las Ducati y KTM. En este sentido, el mítico ex piloto, Loris Capirossi ha opinado sobre la realidad de Márquez y Honda.

Cero dudas sobre la capacidad de Marc

Si bien es cierto, que la moto es la gran culpable del mal rendimiento de Marc Márquez en este Mundial de Moto GP, cabe destacar que las recientes y múltiples caídas del catalán han puesto en duda su capacidad para pilotar al máximo nivel, algo sobre lo que no tiene dudas Capirossi: “Si Márquez tuviera la moto buena volvería a estar fuerte hoy”. De este modo, en sus palabras a Corsedimoto, el italiano ha dejado claro que Marc no se ha quedado atrás en cuanto a su pilotaje, unas palabras que seguro no gustarán a Valentino Rossi, que, como gran enemigo de Márquez, espera que no pueda alcanzar su récord de nueve títulos mundiales.

Por otro lado, el transalpino tiene claro que el futuro cercano de Marc está en Honda. Sin embargo, debe haber una mejora sustancial en las prestaciones de la moto: “En mi opinión se queda dónde está el año que viene. Luego puede que todo el mundo cambie, pero creo que no habrá ningún trastorno. Tanto Honda como Yamaha deben dar un paso importante. Más Honda, que creo que volverán a subir” afirmó un Capirossi muy optimista con el futuro de los japoneses.

Así pues, otra leyenda que se pone del lado de Marc Márquez en uno de los momentos más complicados de su carrera, una decisión que podría no haber sentado del todo bien a un Valentino Rossi que seguro hubiera preferido que no se posicionara tan a favor de su gran rival.