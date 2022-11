A Rossi y Bagnaia les pitan los oídos: crítica por Márquez y Ducati

Opiniones hay muchas, tantas como aficionados, incluso de los que no lo son tanto, pero lo que sí se tiene que escuchar es lo que dice todo un campeón del mundo Como Jorge Lorenzo, que recientemente hablaba de las disputas con Marc Márquez y Valentino Rossi, y ahora se ha explayado con respecto a los últimos campeones de Moto GP, entre ellos un Francesco Pecco Bagnaia, protegido de The Doctor, al que se le suele minusvalorar por el estado de gracia actual de Ducati.

Puede decirse que Lorenzo, uno de los grandes sin lugar a dudas sobre las dos ruedas de los últimos años, tiene el mérito de haber conseguido ganar a la vez al mejor Márquez y al mejor Rossi. Lo logró, sí, y vivió en primera línea también las disputas entre el italiano y el español en pista y fuera de ella. De modo que hay pocas voces más autorizadas en el motociclismo moderno para hablar de lo que fue Márquez y de lo que es en estos momentos.

El cinco veces campeón del mundo concedió una entrevista a Solo Moto en la que habló de lo que piensa con respecto a los títulos mundiales actuales. Así, al referirse a los títulos de Joan Mir, Fabio Quartararo y el de esta temporada de Pecco Bagnaia, Lorenzo explicó que lo ganaron porque “para mí no estaba el mejor, que es Marc Márquez todavía. Sin ese tío lo han tenido mucho más fácil. Con un Marc al 100% en pista seguramente alguno no hubiese llegado. No sé si los tres los habría ganado Marc, pero alguno se les habría escapado… Es que yo creo que los tres los podría haber ganado un Marc en condiciones”, afirmó en dicho medio.

Y sin bien conocemos la disputa entre Rossi y Márquez, además del interés del primero en que florezca y se consolide la estrella de Bagnaia, seguro que no le habrán sentado bien las palabras de Lorenzo, pero mucho menos aún las de Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, que en una entrevista en Motorsport aseguró que el paso de Rossi por Ducati dejó “muchas heridas” en “diferentes niveles en el equipo”. Que hubo reproches y caídas que hicieron mucho daño. Recordemos que habla de las temporadas 2011 y 2012, donde Rossi fracasó sobre la máquina de Borgo Panigale con dos pobres sextos y séptimos puestos, respectivamente.