Ducati niega a Márquez pero Quartararo lo prefiere a Valentino Rossi

No sabemos qué ocurrirá en la temporada que está por empezar, ese Campeonato del Mundo de Moto GP 2023 que se prevé bastante abierto, sin embargo, seguro que Francesco Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo y veremos si Marc Márquez estarán luchando por el título. O lo que es lo mismo, Ducati, Yamaha y Honda. A priori, la firma italiana parte con ventaja y con dos cabezas capaces de luchar por el cetro, como son el actual campeón y Enea Bastianini, ambos toda una garantía; quizá por eso ahora renieguen de Márquez.

Sabemos, y hemos tratado este asunto Don Balón Moto GP, que Marc Márquez está con la mosca detrás de la oreja por el ritmo y las mejoras que pueda conseguirle su equipo durante este invierno, esas que desea sean tan cuantiosas como para sorprender en Malasia, próxima fecha a la vista, ya en 2023, para el de Cervera. Y sobre ello, además de su contrato, se ha sacado a relucir la idea de que Ducati se interesara por el español y su descontento, algo así como tratar de pescar en el enfado de Márquez con Honda, sin embargo por ahora en Borgo Panigale cierran esa puerta.

Paolo Ciabatti, director deportivo en Ducati y voz eminente en el mejor equipo de 2022, habló al respecto de la oportunidad de fichar al ocho veces campeón del mundo, de si verdaderamente ha sido una opción: “nunca lo he intentado seriamente. Nos limitamos a husmear y nada más. En cambio, fuimos a buscar a Viñales, pero él no quiso”, argumentó al respecto en GPOne. Ahora no es el momento, eso queda claro.

Otras de las sorpresas últimamente ha sido la comparecencia del campeón en 2021 y subcampeón esta temporada, Fabio Quartararo, que se deshizo en elogios hacia el propio Márquez en una entrevista con Solomotos. Dijo que fue quien más le impresionó junto a Dovizioso en su llegada a la categoría reina y que al principio “mi piloto favorito era (Valentino) Rossi”, pero que al crecer fue “Marc Márquez, y más en los últimos años. Le tengo muchísimo respeto y después de lo que ha sufrido, todavía lo respeto más. Mentalmente es muy fuerte”, argumentó. Mucho respeto que, imaginamos, siempre pesa.