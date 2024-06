A Valentino Rossi le costará digerirlo: no solo dan la GP25 a Márquez, sino que recibe dos puñaladas

Poco menos de 7 carreras ha necesitado Marc Márquez para dilapidar el futuro en Ducati de Jorge Martín, pero no solo del madrileño, también de Enea Bastianini e incluso las otras Ducati, las VR46 de Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, y eso supone no ya que en la actual temporada el español va a luchar por el título, sino que durante 2025 y 2026 tendrá las mejoras armas para intentar asaltar los nueve campeonatos de Valentino Rossi. Y por si eso fuera pocas malas noticias para Il Dottore, hay más.

El peor enemigo a la vuelta de la esquina

La deriva que está tomando el presente y futuro de Ducati, hoy por hoy la marca dominante, no gusta nada a Valentino Rossi. El nueve veces campeón del mundo forma parte de la estructura de Borgo Panigale (VR46), pero es Márquez quien ahora ha tomado al poder, incluso al nivel del bicampeón y protegido de Rossi, Francesco Pecco Bagnaia. Y además lo que tiene por delante el 93 en nada se parece a la idea de futuro en Ducati que preveía The Doctor o que él vivió como piloto.

Para empezar, esperaba que su protegido (o en su defecto, Martín) tuviera mejores armas que el ilerdense para vencerle y con ello cortar los ocho campeonatos del mundo del de Cervera, cosa que ya no es posible con Márquez como poseedor de la GP25. Pero es que además Davide Tardozzi le ofrece muchísimo más al español de lo que tuvo Rossi en la marca italiana. En GP One, dijo que “es una apuesta completamente diferente por la preparación que tenemos hoy como casa, como moto, como gestión y como manejo técnico. Ese fue el verdadero error cuando contratamos a Valentino en Ducati, no estábamos preparados. Ducati no estaba preparada para gestionar a Valentino Rossi, hoy lo estamos ampliamente”. A esto se une que Márquez podría ganar lo mismo que Rossi (nueve títulos) donde este no pudo, en Ducati.

Un fin de semana aciago

Para colmo de males para el italiano, este fin de semana vio como la ilusión de triunfar en las 24 Horas de Le Mans se esfumaron en un segundo. Con lluvia en pista y tras los turnos de Maxime Martin, Ahmad Al Harthy y el propio Rossi, de nuevo Al Harthy cometió un error saliéndose de pista, chocando con las barreras protectoras e imposibilitando que el BMW continuara la prueba. Como ven, a unos días de Assen, todo son buenas noticias para el de Tavullia.