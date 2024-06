Assen, encrucijada para Jorge Martín, Maverick y Bastianini: la cara B que Acosta y Márquez temían

A 15 días de una nueva prueba en el calendario, con el paddock tratando de reconstituir la normalidad tras el baile de nombres, Ducati saca pecho de su decisión en la presentación de La Notte dei Campioni; están cómodos y seguros de haber escogido lo mejor con Marc Márquez. Y eso nos lleva a situar un Gran Premio de los Países Bajos que nadará bajo la lupa precisamente por lo intereses presentes y futuros de las marcas.

Tres que se van y lideran

A partir de ahora empieza un momento extraño y veremos si complejo en la vida de tres de los pilotos más importantes de la parrilla; de hecho, el actual subcampeón del mundo, Jorge Martín, es quien está al frente del campeonato en estos momentos, con Enea Bastianini cuarto y Maverick Viñales sexto, y todos ellos correrán con marcas rivales en 2025. Así, al haber cerrado acuerdos con nuevos equipos en 2025, debemos observar qué influencia puede tener eso en su presente.

Por el contrario, el segundo clasificado, el tercero y el quinto, como son Francesco Pecco Bagnaia, Marc Márquez y Pedro Acosta son quienes se mantendrán dónde están, son los proyectos de presente y futuro de Ducati y KTM, y, por tanto, sus grandes activos. Dicho esto, cabe preguntarse si este hecho puede tener relevancia en el día a día desde Assen hasta el final del Campeonato del Mundo.

Ducati, firma

De momento, Ducati en la presentación de la World Ducati Week, donde pelearán todos los pilotos Ducati del 26 al 28 de julio con una Panigale V4, ha sido clarísima acerca de su firma del 93, aún dejando marchar al madrileño y el de Rímini, Claudio Domenicali, CEO de Ducati, aseguraba que “la verdad es que todo ha ido bastante bien. Está claro que hay muchos más detalles de los que no tiene sentido hablar ahora, y no hay razón para enumerarlos. Pero Ducati, junto con el personal de Márquez, fue rápida también en esto. No hubo dificultades particulares”.