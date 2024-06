Incontenible tensión en el paddock por Martín y Márquez: traición, Bagnaia y la otra bomba, un top-6

Más allá de lo que se deje translucir mediáticamente por parte de Ducati y Aprilia, sus dos recientes movimientos con Marc Márquez y Jorge Martín (en el caso de Borgo Panigale, de hecho, son tres si sumamos la marcha del madrileño, la salida de Enea Bastianini) no han sentado bien a los que eran hasta hace bien poco los líderes de sus proyectos, con permiso en la firma de Noale de un Aleix Espargaró que lo dejará al término de 2024.

Ahora se lo piensa; el bicampeón vela armas

Como decimos, una cosa es lo que digan Gigi Dall’igna y sobre todo Massimo Rivola y otra muy distinta lo que piensen Francesco Pecco Bagnaia y Maverick Viñales, porque se deja entrever que los dos están molestos por las firmas del 93 y el 89. Si ir más lejos, el piloto de Figueres, sexto clasificado en el Mundial de esta temporada, habló con Motorsport y dejó claro que no tiene nada cerrado con su equipo, ni siquiera claro desde que supo de la llegada de su nuevo compañero.

“No, no, yo no estoy confirmado. No tengo contrato para el año que viene”, decía al medio de comunicación especializado, certificando que “no hemos cerrado prácticamente nada. Creo que tuvieron la oportunidad de cerrarme después de Qatar, pero quisieron esperar. Y ahora tengo que pensar bien qué quiero hacer”. Y no solo eso, aclaraba en GPOne cuál es su perspectiva ahora que le han puesto -quien sabe si por delante- al líder del Mundial y subcamepon en 2023: “la llegada de Martín me ha abierto un poco los ojos para mirar alrededor. No depende sólo de la llegada de Jorge, sólo que ahora hay algunas oportunidades interesantes alrededor y tengo que evaluarlas bien”, expresaba.

Como ven, los esquemas de Viñales han cambiado radicalmente con la firma del piloto de Pramac, como parece que lo han hecho para Bagnaia en el equipo Lenovo ahora que sabe que Márquez será su compañero en 2025 y 2026. Es más, el diario AS preguntó al ocho veces campeón del mundo si el de Turín, su nuevo compañero, le había felicitado por su nuevo contrato, y la respuesta del de Cervera refleja las dudas que genera en el italiano esta firma: “No, no, pero el director general de Ducati me llamó y me transmitió sus felicitaciones”. Hagan ustedes sus conjeturas.