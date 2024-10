Acosta despierta el cisma entre Jorge Martín y Bagnaia y Phillip Island ya dispara a Marc Márquez

Hay dos actores principales en la lucha por el cetro de Moto GP, pero esta realidad se diversifica si hablamos del Gran Premio de Australia, donde los actores protagonistas pueden multiplicarse. Para empezar, Enea Bastianini, rápido en estos lares, o Marc Márquez, al que el trazado oceánico favorece, como las condiciones cambiantes del mismo. Pero también Pedro Acosta, que no solo llega con grandes sensaciones, sino que hace que se mojen los dos favoritos.

El piloto de GasGas KTM habló sobre la falta de guerra psicológica entre el madrileño y el turinés y quizá con el fin de tensar esta cuerda, les lanzó una pregunta en plena rueda de prensa: “¿Influenciará Ducati la lucha por el título?”, dijo. Y las respuestas de bicampeón y el de Prima Pramac fueron bien distintas.

“Creo que si quisieran ayudarme de alguna manera, entonces ya en Misano podría tener algo mejor de lo que ya es nuestro paquete”, se arrancó a decir el de Lenovo Ducati, asegurando que esa es la estrategia que ha hecho crecer a la firma italiana, la de no posicionarse en favor de un piloto. Sin embrago, Jorge Martín pensaba de otra forma.

El líder del Mundial no descartaba esta posibilidad, por lo que bordeó la cuestión, pero dejando la duda en el ambiente. Pudo negarlo, pero no lo hizo: “Para mí, eso no lo puedo controlar, así que no me centraré en eso. Me centraré en pilotar, pero espero que no. Me centraré en lo que puedo controlar, que es pilotar al 100% e intentar ser rápido”.

Las izquierdas y el tiempo

Todos los saben, cuando hay más curvas de izquierda y el tiempo puede cambiar irrumpe el factor Marc Márquez, que estará presente en Phillip Island. Él, cauto, no lo aseguraba, pero tampoco se quitaba opciones: “Es de izquierda, y en teoría si gira anti horario tiene que ir un poquito mejor, pero bueno, veremos cómo va el fin de semana. Poco a poco, veremos el FP1, y a partir de ahí entender el asfalto nuevo, entender las gomas, y adaptarse sobre todo a las condiciones que es el punto clave aquí en Phillip Island”, dijo en Australia.