Acosta no es el único que avisa a Bagnaia y Márquez, y ojo al 93: golpe en la Lenovo Race a Rossi

Si hay una marca preponderante en Italia esa es Ducati y si hay una figura icónica en el motociclismo transalpino moderno, más allá de lo que está construyendo Francesco Pecco Bagnaia, esa es Valentino Rossi, de ahí que ver a Marc Márquez, archienemigo de Il Dottore, pisar suelo italiano a lomos de una Ducati sea motivo más que razonable para enfocar miradas en su figura durante este fin de semana. Y quizá el 93 levante ampollas y miedos, que es justo lo que no tienen en KTM con las Ducati 2025.

Sin lugar a dudas el duelo entre los dos pilotos de Lenovo Ducati durante la temporada 2025 y 2026 es el plato fuerte de un fin de semana -este, del 26 al 28 de julio en el Misano World Circuit Marco Simoncelli- en el que dentro del World Ducati Week brilla con especial interés e intensidad la Lenovo Race of Champions, básicamente porque Márquez, que fue por momentos el enemigo público número uno en Italia tras sus encontronazos con el Valentino Rossi, puede ahora mostrar sus credenciales sobre el ídolo actual italiano, Bagnaia, sobre una Ducati y ante el público de La Bota. Es decir, la expectación no puede ser mayor.

Your lineup for the @lenovoitalia Race of Champions! #WDW2024#ForzaDucati pic.twitter.com/8QwQTPAKqj