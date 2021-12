Adiós a Valentino Rossi, golpe durísimo al campeón y un sucesor listo

La despedida del Mundial de Motociclismo en su categoría reina le debía a Valentino Rossi, el más grande campeón moderno, una despedida a la altura y a fe que el Gran Premio de Valencia se la dio, con honores de multitudes en el que fue un fin de semana redondo para el italiano. Ahora bien, Rossi, que ya es historia, no fue el único protagonista del pasado viernes, sábado y domingo y hay varios actores que han quedado señalados, para bien o para mal.

Uno de los que peor y más enfurecido ha despedido la temporada ha sido el que fuera campeón del mundo antes de Fabio Quartararo, Joan Mir, que ha visto como se ha ido desconectando de la cabeza de la carrera y, además, ha tenido que ver como Suzuki no solo perdía terreno frente a Yamaha, sino algo mucho más preocupante para Mir: frente a Honda y Ducati, que claramente le han dejado atrás en el tramo final del campeonato.

“No sé cómo empezar. Estoy realmente decepcionado. No esperaba estos sentimientos en la carrera. Pensé que esta vez podría ser nuestro día, trabajamos muy bien durante todos los entrenamientos, pero siendo realistas durante la carrera no había nada que pudiera hacer”, dijo frustrado tras acabar la carrera. Mir ponía énfasis en la temporada que está por empezar, que es lo que verdaderamente le preocupa: “No veo ningún punto débil, y esto es algo que me preocupa. Y son capaces de ser rápidos con muchos estilos diferentes (Ducati). Así que tenemos trabajo por hacer si queremos pelear de nuevo el año que viene, porque seguro que serán muy fuertes”, certificó.



Martin ganó su Mundial

Precisamente Mir se refirió al trío de campeones de la carrera hispana, todos ellos Ducati. A la victoria de Bagnaia le acompañó el segundo puesto de Jorge Martín y el tercero de Jack Miller. Martín con ello logró su particular Mundial frente a Enea Bastianini, al que venció como rookie del año. Así, Martín se afianza como una posibilidad real de sucesor tanto de Valentino Rossi como de Marc Márquez en una temporada inmejorable para él: cuatro podios, una victoria, cuatro poles y el citado galardón al mejor debutante de la temporada.