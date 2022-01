Valentino Rossi se sincera sobre MotoGP y deja helado a Marc Márquez

Aunque los acontecimientos narrados por Valentino Rossi, que relataremos a continuación, sucedieron mucho antes de que Marc Márquez irrumpiera en 2013 en el Mundial de Moto GP, lo cierto es que el pasado, el presente y seguramente el futuro del líder de Honda habría sido muy diferente si Il Dottore hubiera escogido otra vía de las que se le abrieron en su momento, allá por 2006; entre ellas abandonar el motociclismo.

Así lo ha revelado en una interesante entrevista con Graham Bensinger, donde pudimos ver como Rossi se sinceraba respecto a un momento crucial de su carrera en el que se planteó dejar el Campeonato del Mundo de Motociclismo por una oferta que resultaba del todo irrechazable para el entonces campeón del mundo italiano. Pues bien, el italiano estuvo cerca de dejarlo todo por Ferrari y la F1 justo cuando había conseguido su quinto campeonato del mundo de la categoría reina; es decir, en 2006, dos años antes de llevarse su sexto y séptimo título de Moto GP.

The Doctor narró al periodista como allá por 2004 “Stefano Domenicali de Ferrari me llamó y me dijo: ¿Por qué no probamos el coche?”. El ex piloto italiano comentó que tuvo buenas sensaciones sobre el asfalto de Fiorano, sin embargo la gran decisión llegaría en 2006. “Estuve muy cerca (al Gran Circo). En 2006 hice un test, un test de verdad junto a pilotos de verdad, en Valencia. Fue una buena prueba, fui bastante rápido”, sentenció, asegurando luego que “fue el momento en que volví a casa en el avión, cuando decidí quedarme en MotoGP”.

“Para la Fórmula 1, tenía un plan, pero no era directo con Ferrari. Quería comenzar con un equipo pequeño, tratar de ganar algo de experiencia y luego, si era lo suficientemente rápido, llegar a Ferrari”, explicó, certificando que su entorno le recomendó no irse de las motos y luego él tomó esa vía. Hoy, con Rossi ya fuera de la competición de las dos ruedas pero con dos títulos más (de los que habría ganado si llega a irse en 2006); precisamente esos cetros de 2008 y 2009 que son los que le permiten llevarle un título al 93 del ala dorada (que posee uno menos, seis). Evidentemente toda la historia reciente podría haber cambiado y aquel paso podría habernos sin uno de los cara a cara más apasionantes de la historia.