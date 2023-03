Álex Márquez alborota MotoGP, carga contra Honda y Marc Márquez alucina… es un desastre

A una semana para que arranque la primera carrera oficial de MotoGP en el Gran Premio de Portugal, las sensaciones de los hermanos Márquez son muy distintas entre sí. Mientras que sigue la preocupación en Marc Márquez por el pobre rendimiento que Honda ha ofrecido en los test de pretemporada, la euforia de Álex es total, tras una muy buena imagen con su nuevo equipo, Gresini Racing de Ducati.

Y es que, desde luego, razones para estar contento tiene de sobras, ya que el menor de los hermanos ha cambiado la pena de Honda (cabe recordar que la temporada pasada estaba en LCR Honda) por la alegría de Ducati. Un cambio que, según el propio Álex, es muy positivo teniendo en cuenta que las prestaciones de la escudería italiano son mucho mejores a las del equipo japonés: “Solo hay que ver los tiempos, es claramente mejor. Las Ducati están delante, pero en todos los aspectos tiene algo positivo”, afirmó en un encuentro con la prensa de Madrid.

Un rendimiento muy superior que, por otro lado, también viene acompañado de una mejor organización y seriedad a la hora de trabajar. Algo que, en su opinión, no existía en Honda la temporada pasada: “Con la Honda hacías una vuelta, pero no entendías por qué lo habías hecho, era todo una locura. Con la Ducati sientes lo que estás haciendo en todo momento. Si hay un problema, en Ducati no pasa nada y de primeras te dicen que estés tranquilo. En Japón, se iban, una reunión de dos horas y volvían. El ser práctico en la competición te hace avanzar. Si vas lento no avanzas”, desveló en unas declaraciones que habrán dejado muy intranquilo a su hermano Marc.

Finalmente, acerca de sus aspiraciones para esta próxima temporada, Álex Márquez cree que dependerá en gran medida de las cuatro primeras carreras: “Marcar ahora un objetivo es difícil. Tenemos cuatro primeras carreras que son muy interesantes. Si en los cuatro vamos bien, puede ser un gran año y, a partir de ahí, podemos marcarnos el objetivo real. Ahora podemos decir top 8 o top 7 para un primer año con esta moto”, concluyó.