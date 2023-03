Marc Márquez se fija la meta para el GP de Portugal, con recado para Bagnaia, Joan Mir… y Honda

Los resultados de los test de Portimão han sido nefastos para los intereses de Honda, ya que tanto Joan Mir como Marc Márquez han estado muy por detrás de lo que esperaban y desde luego a años luz de los ritmos de Ducati, y cuando hablamos de la firma de Borgo Panigale hablamos prácticamente de todas sus motos. Lógicamente eso para Marc Márquez es una obviedad que le hace tener los pies en el suelo con respecto a Portugal.

Expectativas rebajas

Hace unos meses y sobre todo hace unos días, Márquez albergaba una pequeña esperanza de que Honda consiguiera al menos acortar la distancia que los separaba de la marca italiana, sin embargo tanto Sepang como Portimão han puesto de manifiesto que esta, lejos de acortarse, incluso ha aumentado, lo que deja pocas esperanzas para los dos campeones del mundo que tiene en sus filas la marca nipona.

Marquéz, de hecho, lo ve claro: “De entrada, la primera carrera, victoria no. Y el podio, tampoco, si es como hoy. Si hay las condiciones de hoy y los pilotos van como hoy, no puedes aspirar a victoria o a podio, porque sería un error”, decía en una charla con DAZN sobre la primera carrera que le espera en el mismo circuito. A la vez aseguraba que “hay ocho Ducatis que van más rápido que todos. Sobre todo Pecco. Es ahí donde el fin de semana será complicado, pero intentaremos sacar el máximo”. Eso sí, advertía que “no todos los circuitos son Portimão, no todos los circuitos son Malasia.

Su mensaje es claro: está por detrás pero no se rinde, pero Honda, lo que incluye a Mir, va a sufrir y tiene que mejorar.

El otro Márquez alza la voz

Quien sí está contento dentro de la familia Márquez es su hermano, Álex, ya que ha sido una de las grandes sorpresas con su Gresini. Apunta alto el pequeño de la familia esta temporada. Aunque esta vez ha hablado con el diario Marca sobre la necesidad de crear una Asociación de pilotos en MotoGP: “Es una asociación, con un representante, que tengamos más voz, que podamos velar por nuestros intereses lo veo necesario para el futuro”, decía sobre la posibilidad de que los pilotos den su opinión sobre la seguridad y la misma competición.