Álex Márquez hace estallar a Bagnaia y pone Ducati patas arriba: Marc se encomienda a su hermano

La carrera al sprint de Argentina no dejó indiferente a nadie, que dejó varios duelos formidables entre los pilotos. Sin embargo, hubo un duelo que fue más caliente de lo esperado, el que tuvieron Álex Márquez y Pecco Bagnaia, ambos pilotos motorizados por Ducati, por la quinta posición.

El catalán no se echó atrás por el hecho de ser el último en llegar a la familia Ducati y lo dio todo en un duelo que no le hizo ninguna gracia al actual campeón del mundo, que posteriormente ante los medios acabó atacando al pequeño de los Márquez por su intensidad en la lucha por la posición: “Después de la salida, en la que me encontré a un piloto que se me cruzó e iba contra mí en la primera curva (Álex Márquez), preferí ir más tranquilo y terminar la carrera. Tenía potencial para llegar al podio, pero perdimos demasiado tiempo en peleas”. Las palabras del italiano evidenciaron su frustración por haber tenido un duelo que probablemente no esperaba tener con un novato en la fábrica italiana.

Márquez, por su parte, fue muy claro al respecto y afirmó tener total libertad para luchar con todos los pilotos de la parrilla, incluyendo al teórico líder de filas, Pecco Bagnaia: “Hay que mirar por uno mismo, porque estamos en la segunda carrera. Somos todos iguales, eso dicho por Ducati”.

Sobre el adelantamiento a Pecco, Álex afirmó tener más velocidad: “Ya llevaba cuatro vueltas que me estaba bloqueando, yo tenía algo más de ritmo, cuando hemos llegado a Morbidelli eso me ha ayudado a que pudiera atacar”.

Así pues, Álex Márquez ha dejado claro que no le va a poner ni una facilidad a Pecco Bagnaia por el hecho de pilotar por Ducati, algo que parece que no se ha sentado nada bien al campeón del mundo, que espera revalidar el campeonato en este 2023, algo que no le pondrán nada fácil ni en su propia marca.