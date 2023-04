Así dan alas Álex Rins y Quartararo a Márquez para Jerez: peligro en Ducati, serio aviso a Bagnaia

Si tenemos que fijar un favorito al título, para nosotros sigue siendo el mismo desde el principio de temporada, Francesco Pecco Bagnaia, por lo menos a falta de saber si Enea Bastianini puede igualarlo sobre la pista. Lo es porque tiene la mejor moto y así lo acreditan sus tiempos, ahora bien, ni la victoria de Álex Rins en el Gran Premio de las Américas es casual ni la lucha por el cetro está tan clara como ese favoritismo dice, lo cual es oro puro para Marc Márquez y Fabio Quartararo.

Cada segundo, cuenta… en favor de Honda y Yamaha

Dice algunas voces en el paddock que cada segundo en el que no se sentencia a Fabio Quartararo y Marc Márquez, cuenta en favor de estos y Yamaha y Honda. No sabemos si la victoria de Álex Rins tendrá continuidad pero sí es síntoma de tal cosa, porque desde luego la simple inercia del campeonato nos habla de un Mundial mucho más abierto de lo que se presuponía y en el que el triunfo del ala dorada y la diversidad de vencedores permite respirar al francés y al español.

Cuatro favoritos, a la lona

El mismo Bagnaia, Álex Márquez, Jorge Martín y el citado Bastianini o lo que es lo mismo, no solo cuatro de los pilotos de Ducati, sino cuatro candidatos el título, no acabaron en Austin y de nuevo el vigente campeón falló con todo a favor, lo que genera incertidumbre con respecto a su persona. Y otra vez, dos pilotos de la marca italiana se anularon con serio riesgo de lesión, que afortunadamente no sucedió, como ocurrió con Martín y el pequeño de los Márquez.

Estatismo, la mejor noticia

Pese a haberse perdido dos carreras, entre ellas la última, Marc Márquez se lleva de su circuito fetiche (COTA) el triunfo de Álex Rins, que generará datos interesantes para su evolución, pero sobre todo el nuevo fallo de sus más directos competidores. A decir verdad, hoy por hoy la pelea de Marc no es el título pero la inestabilidad del campeonato permite que no esté muerto, lo que abre el abanico, y entre tanta confusión, es en el único escenario en el que pueden pescar él o Quartararo. Al menos eso les favorece. De momento, tras Argentina y Estados Unidos, casi seguro que el 93 estará en Jerez y eso ya lo cambia todo.