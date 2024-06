Assen abre la guerra entre Jorge Martin, Ducati y Marc Márquez en el ajo: salpica hasta a Dall’Igna

Después de una larguísima espera de tres semanas, MotoGP vuelve a pisar el asfalto en un fin de semana de Gran Premio que promete estar plagado de emociones fuertes. Pues, después de todos los acontecimientos que ha provocado mil y un cambios de pilotos y equipos, será esta la primera vez que se suban a una moto sabiendo donde está su futuro. Especialmente sensible será el tema entre Marc Márquez, Martín y Ducati, donde la ruptura ha dejado heridas serias.

Tan es así que, incluso antes de subirse a la moto, no han tardado en salir a la luz los primeros cruces de declaraciones. Siendo Jorge Martín el que ha acusado a Ducati de no quererlo en sus filas: “Después de cuatro años tratando de llegar a la Ducati oficial, me di cuenta de que yo no era la mejor decisión para Ducati, era Marc… Voy a ir a un lugar donde verdaderamente me desean, me siento deseado y van a dar el cien por cien por mi”. Unas palabras, las de Martín que dejan claro su malestar con los de Bogo Panigale.

Hasta tal punto ha llegado el cruce de declaraciones que hasta Gigi Dall’Igna ha salido salpicado de forma indirecta. Pues, a las acusaciones de haber sido elegido solo por vender más, Márquez ha dicho que todo dependió del jefe de equipo de Ducati: “Sí (es cierto que vende más que Martín), no es algo malo. Yo he hablado con Gigi Dall’Igna, que vino al motorhome y me dijo que visto mi rendimiento habían decidido que el puesto para la oficial era para mí”. Así lo afirmó el 93 en palabras para DAZN.

Con todas las balas disparadas ya ante los micrófonos, en el asfalto de Assen es donde se verá si quedan rencillas pendientes entre los pilotos o si todavía existe esa armonía de la que tanto habló Bagnaia. Por ahora, el menos dispuesto a ser pacífico será Martín, pues la paz dentro de Ducati ya no debe ser una preocupación para el madrileño, que ahora tendrá libertad para lanzar la moto ante cualquier piloto sin importar la moto que pilote.