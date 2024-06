Por culpa Marc Márquez, Ducati pierde su mejor socio y meterá en un apuro a Álex Márquez para 2026

Siguen sucediéndose los cambios en el entorno de Ducati. A raíz de la decisión de los de Borgo Panigale de subir al 93 al equipo oficial al lado de Pecco Bagnaia, no solamente se ha llevado por delante a Jorge Martín y a Marco Bezzecchi, sino que también ha acabado causando que en Prima Pramac hayan considerado que la mejor opción para ellos es la de firmar con Yamaha y alejarse del entorno de Ducati.

Como informa Sky Italia, la decisión de Pramac será anunciada a finales de semana, renunciando así al contrato que llevaba al equipo a siempre contar con las últimas especificaciones de la moto. Una vinculación que todavía tenía dos años más de duración, pero que finalmente acabará al término de 2024. Además, desde Pramac están renunciando a la asociación que los había llevado a hacer historia en 2023, cuando ganaron el campeonato de equipos, algo que quedará en los libros de la historia de MotoGP.

Decidir dónde irá la moto de fábrica… y el futuro de Álex Márquez

Ahora, Ducati está ante la obligación de decidir el trato que tendrá con VR46 y Gresini de cara a entregar las motos de fábrica que le deberían llegar a Pramac. En este sentido, por lo mucho que se habló de ello en su momento, podría ser Gresini el gran beneficiado de todo este entramado.

Por lo contrario, pese a tener más opciones de disfrutar de la GP25, Álex Márquez no es el que más beneficiado sale. El menor de los Márquez no está siendo capaz de lograr grandes resultados con su GP23 y, pese a que acaba de renovar su contrato por un año más, su presencia más allá de 2025 sigue siendo toda una incógnita. En especial por la llegada de Fermín Aldeguer, que, si lo tenía todo listo para firmar con Pramac, ahora su preferencia podría acabar siendo Gresini, de donde si Alex no mejora se podría ver obligado a irse.

Así pues, se complica un poco más la vida en Ducati, donde si no fuera suficiente con el cambio total de pilotos que están viviendo, tener que afrontar la marcha de Pramac complica todavía más las cosas.