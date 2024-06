Bezzecchi confirma el golpe a Ducati y abre la puerta a Razgatlioglu: nuevo rival para Marc Márquez

La llegada de Marco Bezzecchi al equipo Aprilia para ser compañero de Jorge Martín ya es una realidad, hecho que ya os avanzamos días atrás en Don Balón. Un movimiento que, si bien es cierto que en estos momentos debilita a los de Borgo Panigale, la realidad es que, a la postre, podría acabar beneficiando a los italianos al abrir un hueco para la llegada de Toprak Razgatlioglu, el nombre de moda dentro del mundo del motociclismo.

Como también os contamos recientemente, el piloto turco se ha convertido en la sensación dentro del Mundial de Superbikes, de donde espera salir lo antes posible para dar el salto a MotoGP. Sin embargo, el problema del turco no es su talento ni la falta de interés por parte de los equipos de la categoría reina, sino que reside en su contrato con BMW, el cual finaliza en 2026.

Hasta tal punto ha llegado la decisión de ir a MotoGP, que el representante del mismo Razgatlioglu afirmó con total contundencia que solo quiere ir a MotoGP. Además el mismo piloto turco aseguró, en palabras para Motorsport.com que las ofertas para cambiar de competición no le faltarán: “Kenan (su representante) está hablando con tres marcas por separado. En temporadas anteriores me llegaron ofertas de MotoGP, pero no era tan serio. Ahora me quieren diferentes equipos”.

El hueco que deja Bezzecchi una gran ventaja para Ducati

Pese a no haber confirmado ningún nombre, la realidad es que el hecho de que coincidan en el tiempo, la salida de Marco Bezzecchi con las palabras de Razgatlioglu hacen que todo lleve a un mismo camino. Y es que, si hay un equipo atractivo ahora mismo, ese es Ducati y, pese a ser un puesto en el equipo VR46 y con una moto que no es de fábrica, sigue siendo la mejor fábrica de la categoría.

Todo ello llevaría a un nuevo rival en el horizonte de Marc Márquez, Razgatlioglu llegaría a MotoGP como un piloto prácticamente consagrado y con capacidades de sobra para competir. Así pues, puede ser que no solo Bagnaia vaya a ser el gran rival del 93