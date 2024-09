Bagnaia incita a Bastianini y Marc Márquez replica y ya avisa: de Lorenzo a Martín en Mandalika

Marc Márquez temía lo que pasó este fin de semana en Misano, en la Emilia-Romagna, que el agarre y las condiciones fueran inmejorables, es decir, un contexto donde la GP23 tiene muy poco que hacer contra la GP24. Y así fue, solo que Bagnaia tropezó y se ha metido en un problema pese a la ayuda polémica de Enea Bastianini con Jorge Martín, por los puntos perdidos y porque el calendario lanza un cable al ocho veces campeón del mundo, ese que estuvo en aquella batalla por el título que se llevaría Jorge Lorenzo contra Valentino Rossi.

UNA CAÍDA QUE PUEDE VALER UN MUNDIAL



Pecco Bagnaia sufrió una caída cuando tenía ya asegurado el tercer puesto. Ahora pierde 20 puntos con respecto a Jorge Martín, algo que le puede costar muy caro 😬pic.twitter.com/3ZPl72G7kC — Álvaro González (@alvarogm_97_) September 22, 2024

Paso a paso, muy improbable lugar por lo puntos

Es cierto que quedan más de 200 puntos en juego de aquí al final del campeonato, pero Márquez, Bastianini y Bagnaia están luchando contra un muro llamado Jorge Martín, el cual, si bien no alcanza últimamente la excelencia, sí se escurre de los problemas de los otros tres sumando y mucho, de forma regular, y eso ya es un problema para los otros tres, especialmente para Pecco, que mira con terror a lo más cercano: Mandalika.

No es para menos, en una entrevista con Dazn, Márquez hablaba del paso a Asia y del trazado de Indonesia con una sonrisa, básicamente porque allí va a ser juez y parte de una lucha por el Mundial que para él está casi imposible, pero, a la vez, que pasa por él. O lo que es lo mismo, en el continente asiático nos moveremos en el terreno de lo impredecible, que es sinónimo de música para los oídos del 93. Allí intentará, como decía, ir “carrera a carrera, disfrutando, haciendo podios…”, y un ya veremos.

QUÉ FINAL DE CARRERA 🤯🥵😱



Enea Bastianini adelantó a Jorge Martín con toque incluido para ganar... Y el 89 respondió con un corte de mangas #EmiliaRomagnaGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/o4IfpmEAwR — DAZN España (@DAZN_ES) September 22, 2024

No está de acuerdo

También respondió el de Gresini a Bagnaia por el choque entre La Bestia y el madrileño, llevando la contraria al turinés sobre el lance y dejando claro que para él era un claro drop one position: “Enea debería ser penalizado con la pérdida de una posición, porque no se mantuvo en la pista y se fue largo”, sentenció el español tras las palabras en sentido contrario de Bagnaia: “es un adelantamiento de carrera. Pienso que es normal. He escuchado que alguien ha dicho que no es normal que los comisarios lo hayan investigado”.

Marc Márquez opina que Bastianini debería ser sancionado devolviendo la posición por su acción con Jorge Martín#EmiliaRomagnaGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/dhUr6wUJ5K — DAZN España (@DAZN_ES) September 22, 2024

Dos frentes

Existen dos frentes no posicionados, no establecidos, no estabulados, pero los hay, y llegando al territorio Márquez, en Asia, hay quien mira la semejanza entre Jorge Lorenzo y Valentino Rossi cuando el 93 facilitó el título al balear, allá por 2015. En esta ocasión, Martín es el más regular, suele puntuar, va en cabeza y si Bagnaia (o Bastianini) quieren recortarle puntos, antes deben pasar por el nivelador, Márquez.