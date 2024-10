Bagnaia, Marc Márquez y Jorge Martín sentencian y Ducati le deja el recado a Rossi, Lorenzo y Stoner

A las puertas del que puede ser el gran permio decisivo de este Campeonato del Mundo de Motociclismo en su categoría reina, MotoGP, que se disputa este fin de semana en el Petronas Grand Prix of Malaysia, los pilotos no han podido menos que mirar a Valencia, última prueba del calendario, y opinar al unísono sobre la celebración de Circuit Ricardo Tormo.

Opinión sin fisuras

Tanto los dos aspirantes al título, el vigente bicampeón, Francesco Pacco Bagnaia, como el subcampeón y líder del Mudial, Jorge Martín, así como Marc Márquez se han mostrado más que disconformes con correr en el trazado del Levante español dados los efectos devastadores del temporal DANA, incluso proponiendo diferentes alternativas.

El turinés decía en la previa de Sepang que “la carrera es una fiesta y en esa situación no sería correcto organizarla. Preferiría no correr a Valencia, pero no me corresponde a mí decidir”. Martín, por su parte, veía muy complicado que se pueda disputar la carrera valenciana, m mientras que Márquez hablaba de que éticamente no sería correcto: “sería un error. Ya éticamente hablando”, comentaba.

Como ven, la opinión de los pilotos es clara y en la misma dirección.

Malasia y Ducati

Lejos de la tragedia, Sepang es clave para el título y en Ducati temen que Martín aguante, incluso que esta pueda ser la última carrera, de modo que en Borgo Panigale se cubren las espaldas y elevan a las dos figuras hasta el techo del motociclismo. David Tardozzi, de hecho, ha puesto al turinés y al madrileño a la altura nada menos que de Rossi, Stoner y Lorenzo. “Los pilotos mencionados, Valentino (Rossi), Jorge (Lorenzo) y Casey (Stoner) son campeones increíbles de otra época”, comentaba, pero “los nuevos campeones son Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Jorge Martín y creo que esos corredores, en esta época, están al mismo nivel”, certificaba.