Bagnaia está que echa humo: Marc Márquez ayuda a Jorge Martín y Bastianini le niega la suya

Marc Márquez hizo un enorme favor a Francesco Pecco Bagnaia en Australia lanzándose al ataque de Jorge Martín, al que retó y ganó en el tramo final de la carrera de Phillipe Island. Con ello, dio aire al italiano en la clasificación, sin embargo, Thailandia ha sido bien diferente; de hecho, el madrileño ha agradecido al de Cervera una ayuda clave para mantener el liderato y, encima, Enea Bastianini le ha negado la suya al turinés.

Cuando Márquez iba en busca de Bagnaia, tal y como hiciera en suelo australiano con el rival español por el título 2024 del italiano, se fue al suelo, pero cuál sería la sorpresa del número 1 de Ducati cuando esa caída, lejos de favorecerlo, le ha privado de muchos más puntos de diferencia con Martín, quien no ha ocultado que se libró de caer gracias al catalán.

Así lo reveló el propio piloto de Prima Pramac tras la carrera: “Vi a Marc perder el tren delantero, pude prevenirme y por eso salvé la caída. Creo que si Marc no hubiese ido delante de mí, me hubiese caído”, decía el que hasta el momento es el piloto más regular del año.

Es verdad que la distancia ha menguado entre ellos, pero el tiempo va siendo cada vez más escaso, como las oportunidades de cambiar el destino de la clasificación, y esta era una de las balas fuertes del bicampeón, que apenas sí le ha recortado 3 puntos al líder. En teoría, quedan una carrera propicia para cada uno.

