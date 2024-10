Nuevo lío que indignará a Bastianini y Bezzecchi pasa de Rossi para atemorizar a Bagnaia con Márquez

Francesco Pecco Bagnaia ganó en Tailandia y Jorge Martín lidera la clasificación del Campeonato del Mundo de Moto GP, pero es un hecho que, más allá de Enea Bastianini, quien conduce como los otros dos una GP24, Marc Márquez está hoy en día peleando de tú a tú con los mejores, algo llamativo y a lo que ponen apellidos Marco Bezzecchi y Álex Crivillé.

Sobre el piloto a las órdenes de Valentino Rossi, quien ha tenido problemas de giro durante toda la temporada con su Ducati Desmosedici GP23, hay que decir que su crítica a la moto que él y Márquez conducen no hace sino atemorizar sobre lo que puede conseguir el de Cervera en 2025 a lomos de la Lenovo Ducati. “La sensación sobre la moto es muy similar a la condición seca, el comportamiento de la moto es el mismo, al final es una característica que tiene la moto, así que seco o mojado, no importa”, advertía el italiano sobre sus problemas, que, en parte, Márquez ya habría sabido paliar.

Al hilo de ello, Crivillé habló en Mundo Deportivo, advirtiendo eso mismo, ya que “si Márquez, con una moto inferior, está a un nivel altísimo imaginaos con una moto de fábrica”, comentaba el mass media, donde además ponía énfasis en esa nueva rivalidad interna que brotará el próximo año en Borgo Panigale. “Serán dos pilotazos que como empiecen a calentarse uno al otro, su nivel mejorará incluso un poco más y no sé quién podrá con ellos”.

Lío y no penalización

Al margen del futuro, quizá Bastianini, que pelea contra el ilerdense por la tercera plaza, no esté contento con la no sanción al catalán por bajársele la cremallera del mono durante la carrera en suelo tailandés cuando se cayó y perdió la estela de Bagnaia. Desde Dorna, aseguran a Crash, hay interpretaciones de una norma que es clara: debería haber sanción. Sin ir más lejos, Fabio Quartararo fue penalizado en 2021 por una voluntaria situación similar, pero, desde la organización no consideran que sea el mismo caso, ya que el de Gresini lo habría sufrido sin darse cuenta. Así, la situación ha quedado resuelta: se estrelló y continuó, de ahí la interpretación y la ausencia de penalización.