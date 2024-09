Bagnaia y Bastianini, con ayuda de Pedro Acosta, fuerzan la alianza deJorge Martín y Marc Márquez

En el paddock no se ha hablado de otra cosa. La acción polémica de Enea Bastianini sobre Jorge Martín en la última vuelta del Gran Premio de la Emilia-Romagna, que permitió al de Lenovo Ducati superar al de Pramac ha tenido lecturas muy diferentes entre el resto de corredores, pero también ha sentado un precedente que Martín y Marc Márquez piensan utilizar de ahora en adelante en la lucha por el título.

Bagnaia, Quartararo o Pedro Acosta son algunos de los que se han manifestado abiertamente en contra de sancionar acciones como la llevada a cabo por La Bestia, por tanto, contradiciendo el argumento de Martín y Márquez, a su vez apoyados por otros pilotos como Aleix Espargaró o Luca Marini, y aunque la acción ya queda atrás, sin rencillas, lo cierto es que el 89 y 93 se toman la decisión de los comisarios como algo personal, como un billete a explorar nuevas formas de ataque en momentos de tensión. Un precedente peligroso y que se va a dar.

Lo avisaba el piloto de Aprilia, quien aseguraba que “no puedo entender el trabajo de los comisarios cuando hay una acción en la que un piloto choca al otro, los dos pilotos se salen de pista, y no hay ‘under investigation’”, advirtiendo precisamente de ese carril que le han dejado abierto al catalán y al madrileño para futuras pruebas. “Lo más preocupante, es que sienta un precedente, y tú le estás diciendo a todos los pilotos que puedes chocar en la última vuelta, salirte de pista, y que no va a haber sanción”, comentaba Espargaró.

Por eso el de Pramac ya avisa de cara a Mandalika: "No me considero un piloto que busque el contacto, pero si en alguna situación tengo que hacerlo, Dirección de Carrera no podrá hacer nada”, decía, sentenciando de forma firme: “Es un arma que guardo bajo la manga. Ahora tenemos un precedente”. El Ilerdense, por su parte, también iba en la misma línea, ya que si bien “mi punto de vista es el de siempre: en el deporte de las motos y, sobre todo, en el actual MotoGP, si tienes que adelantar, lo tienes que hacer de esa manera”, la diferencia estaba en la zona azul, una diferencia que ahora no existe; ahora vale todo. Y toma nota.