Bagnaia y Bastianini están indignados, el rojo de Ducati baña a Martín y Marc Márquez ¡en 2024!

El siempre polémico Óscar Haro no solo ha entrado de lleno a valorar el paso de Marc Márquez a Ducati, sino que ha ido más allá, señalando quiénes pueden ser los aspirantes el título en 2024 y quién debería llevar la moto oficia de la firma italiana en 2025. Y como él, hay otras tantas voces prominentes que se preguntan hacia qué dirección pueden ir las motos que ahora están bajo el mando de Francesco Pecco Bagnaia y Enea Bastianini o mejor, quién puede gobernar el Mundial y Ducati en 2024 y 2025.

Desenlace esperado en España

Haro comentaba que “si Ducati no pone a Martín con la moto roja, creo que no entienden nada”, argumentaba sobre el viejo anhelo del madrileño que Ducati no le ha concedido y parece que tampoco le concederá en 2024. Y esto, en opinión del especialista, es un error, básicamente porque cree que “el año que viene el Mundial se lo juegan Martín y Marc Márquez. Ellos dos en un equipo no oficial, están arriesgándose a que otra vez Ducati no gane el Mundial con una moto oficial, sería inteligente coger a alguien como Jorge Martín”.

Como ven, la confianza en Martín es absoluta, pero no solo eso, también en un Márquez al que no pocos ven como candidato incluso al título de 2024. Palabras mayores. Y sobre esas posibilidades reales del 93, nadie mejor que su hermano Álex para afinar el tino, en parte porque le conoce mejor que nadie y también porque es piloto de Gresini: “Creo que Marc se va a encontrar un ambiente que él necesita ahora mismo, que es el de una familia, el de volver a disfrutar de las carreras, tener y valorar todos los pequeños detalles de un equipo...”, decía en palabras recogidas por Motorsport.

Más dudas albergaba Casey Stoner, reveladas en el diario AS, donde aseguraba sobre Marc Márquez en Gresini que “ahora que irá a Ducati, vamos a ver si es capaz de adaptarse a esto. Vamos a tener que esperar y ver cómo se desenvuelve Marc. No te subes a una moto y luego vas y ganas el campeonato sin más”.

Como ven hay opiniones divididas, pero expectación máxima: sabemos que Ducati seguirá dominando en 2024, pero, ¿quién gobernará Borgo Panigale el año que viene?