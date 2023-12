Bagnaia y Bezzecchi apelan a Rossi contra Marc Márquez y el 93 ya tiene fecha de estreno con Gresini

La unión de Ducati con Marc Márquez ha generado, como se esperaba, unas enormes expectativas y aunque está por ver que estas puedan hacer del español un potencial piloto que luche por el Mundial, lo cierto es que han calado las primeras impresiones del 93 sobre sus rivales, especialmente, parece, sobre los que pilotan motos de la misma fábrica y que están bajo el influjo de Valentino Rossi, como son Francesco Pecco Bagnaia, amigo de Il Dottore, y Marco Bezzecchi.

Ambos, el campeón y el piloto de VR46 Racing Team creen que Marc Márquez será una amenaza en 2024 a lomos de una Ducati, aunque no sea la GP23, pero el número uno ha querido desmarcarse del choque que tarde o temprano tendrá con el ilerdense en pista, asegurando que, si bien será una preocupación, “ahora no piensa en ello”. No en vano es él y no el ilerdense el piloto a batir, además de ser el único que ha repetido desde tiempos de Il Dottore y el propio piloto de Cervera. Bezzecchi, que sí tendrá la GP23, sí quiso valorar la entrada de Márquez en Ducati asegurando en MowMag “estoy feliz con ello también. Es un estímulo extra y son más datos de un piloto muy fuerte para comparar con los del resto de pilotos de Ducati”.

Un estreno muy esperado

Enfrente está el mismo piloto catalán, quien ya tiene fecha de estreno junto a su hermano, Álex Márquez, en Gresini Racing, y esta no es otra que el próximo 20 de enero, momento en que podrá verse al ocho veces campeón del mundo con sus nuevos colores. Así lo ha anunciado el nuevo equipo del ex de Honda, que verá a su nueva pareja de pilotos de Moto GP por primera vez juntos y de forma oficial en Riccione, lugar del acto de presentación.