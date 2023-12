Ducati suelta el petardazo oculto con Marc Márquez que fulmina a Bagnaia, Bastianini y Jorge Martín

Ducati, en principio, cuenta con cartas marcadas para la campaña que está por empezar, al menos la que viene, porque ya sabemos que KTM luchará cambiar eso en 2025, como os contábamos en Don Balón Moto GP. Pero precisamente el eco que se expande desde la 2024 al Mundial siguiente (2025) es lo que está generando un enorme revuelo, sobre todo en el interior de Ducati. Y es que la firma de Borgo Panigale ya tantea la posibilidad de que Marc Márquez sea el compañero oficial de Francesco Pecco Bagnaia.

Depende de los resultados pero ya todo es posible

La polémica viene dada por las palabras de Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, sobre las posibilidades que se abren de cara a 2025 y que en todo caso pasan por el resultado de sus pilotos en 2024. Al respecto, el directivo afirmó en GP One que “visto que aún no hemos definido los pilotos para el 2025, diría sin problemas que Marc Márquez será uno de los candidatos para ir al equipo oficial”.

Y la respuesta no se ha hecho esperar en el segundo mejor piloto de 2024, un Jorge Martín que vuelve a cargar contra la firma de la que espera le de el protagonismo junto al italiano, ese que cree que merece desde hace dos campañas. En AS, decía el madrileño que “mi prioridad cien por cien para 2025 es un equipo oficial”, comentaba, asegurando que su objetivo es Ducati “pero si no me quieren o entienden que no soy lo mejor, buscaré otra cosa”. La situación del 93 entre el equipo genera sin duda tensión e incertidumbre.

Y más puede haberla si hay resultados instantáneos del 93, como aseguraba Pedro Acosta, que comentó en Motosprint “Márquez va a dar miedo. Cuando entró en el box de Gresini, se sentó, se quitó el casco y esa sonrisa… pensé: vale, en 2024 tendremos un problema añadido”. Es normal que desde KTM haya reticencias a tanto potencial en el vecino, donde además sigue latente la polémica por las concesiones, sobre las que Francesco Guidotti, mánager de KTM, ha parado los pies a Gigi Dall’Igna, que se quejó de las que conceden a la firma austríaca. Guidotti dijo que había que revisarlas, pero en GP One también aseguró sobre las declaraciones del homólogo en el equipo rojo que “me sorprendió que nos tachara de injustos, lo sentí mucho y no creo que ese sea su estilo”.