Ducati pisa terreno feo con Márquez para Sepang y recibe un estacazo

Es normal que se hagan cábalas a estas alturas de pretemporada, donde aún no hay certezas acerca de cada uno de los equipos, incluso es normal que pilotos teóricamente favoritos se quiten presión enviándosela a otros protagonistas, como ocurrió recientemente con Enea Bastianini y Marc Márquez, sin embargo es el de Cervera, que por primera vez en las últimas campañas puede prepararse físicamente para el Mundial, el que acapara miradas. Sepang nos hará salir de dudas.

Bastianini seguramente cometió un desliz al señalar como favorito máximo al de Honda, para luego ningunear lo realizado por este en el pasado, cuando dijo que “antes ganaba fácil”, pero la línea del piloto titular del Factory Lenovo Ducati Team de nombrar al 93 va en consonancia con la de su equipo, que juega al despiste con el resto de marcas en general y con el catalán en particular. Si Bastianini apuntaba así a Marc, en parte tirándole presión y en parte desafiándolo, y Luigi Dall'Igna enturbiaba su futuro asegurando poco menos que el fichaje del ocho veces campeón del mundo no es descartable, ahora llega otra voz preponderante en Borgo Panigale para poner más picante al asunto.

Paolo Ciabatti le dijo a Tony Vacarella que “si Marc Márquez fuera 5 o 6 años más joven sería una muy buena opción para Ducati”, argumentó, añadiendo además que "Marc y Alex viven juntos y comparten muchas cosas, así que no tengo dudas de que Marc le preguntará a Alex cómo van las cosas... Pero nuestros planes son diferentes”. Con estas palabras Ciabatti cierra la puerta a Márquez sin que este haya siquiera llamado.

El relato construido por Ducati apuntando de una u otra forma a Márquez también pueda ser interpretado, según apuntan ciertas voces, como un nerviosismo mantenido, sin embargo sería fundado dada las diferencias actuales entre los italianos y los japoneses.

Y para sembrar más cizaña en este asunto, un ex Moto GP ha señalado totalmente, como hiciera el de Honda, ese punto que tanto se critica a la organización con respecto a la ventaja de la que goza Ducati y que en palabras del campeón del mundo de Moto2 Remy Gardner acerca a Moto GP a la Fórmula 1, en el sentido más peyorativo de la comparación: “Marc Márquez es el mejor piloto de todos los tiempos y de momento no puede ganar. Desafortunadamente, el conductor ya no puede compensar los déficits hoy”, dijo en Speedweek.