Bastianini, Márquez y Acosta no se cortan un pelo en Motegi y rifirrafe entre Jorge Martín y Bagnaia

Puede que Enea Bastianini, Marc Márquez y Pedro Acosta, por ese orden, ya no piensen en este Mundial como aspirantes a lograr la corona, pero eso no significa que su lucha haya terminado, es más, en clave de la pelea por el título esta no ha hecho más que comenzar, ya que, sin presión, las mismas ganas y más conocimiento, van a estar ahí.

Pecco Bagnaia hace balance de la pelea por el Mundial de #MotoGP 🏁



🔊 "Jorge Martín es el que tiene que gestionar más".



🎙️ "Márquez y Enea Bastianini están ahí. Hemos visto lo fácil que es cometer un error y yo ya he cometido muchos".#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/kNRQMatXCA — DAZN España (@DAZN_ES) October 3, 2024

La presión cambia de bando

Francesco Pecco Bagnaia sabe que él es el piloto con la mejor moto y actualizaciones, el líder de Lenovo Ducati y el corredor que la fábrica desea y ha planificado que gane, de modo que su paso atrás en Mandalika y el liderato de Jorge Martín le genera un problema, de ahí que desde Motegi haya querido quitarse un peso de encima echándole la presión a Martín. Pero el madrileño no ha picado.

El bicampeón habló de Japón y Malasia como circuitos favorables a sus intereses, por el contrario, apuntó Australia como desfavorable y Valencia y Tailandia como 'neutros', pero sobre todo dijo que “estamos en una situación en la que tenemos que ser mejores que él”, argumentando, eso sí, que Martín “puede controlar un poco más". Eso el español no lo acepta, por lo que le espetó al turinés que “todavía quedan cinco rondas, así que no tiene sentido empezar a pensar en el control”. La guerra psicológica, aunque tímidamente, ya ha empezado entre ellos.

Y eso es algo que alguien tan natural y pasional con Pedro Acosta echaba en falta. De hecho, no lo ocultó al respecto del cara a cara entre el 89 y el 1: “estoy viendo también la rueda de prensa que no han querido dar mucha bola al juego psicológico. Esto es aburrido”, decía bromeando y sin pelos en la lengua, como siempre. Envalentonado por lo visto en Mandalika, el de KTM quiere dar el paso al frente definitivo de cara a 2025 en este tramo final del Mundial. Pero si hay dos que van a ser clave de aquí a Valencia al margen de Pecco y Jorge son Bastianini y Márquez, que pelean por la tercera plaza, la segunda y quieren dar guerra hasta el final. El de Rímini advertía a los dos líderes que “soy rápido y probablemente molestaremos tanto Marc como yo hasta el final, porque los dos somos rápidos. Estaremos siempre delante”. El ilerdense va en la misma línea.