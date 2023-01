Bastianini se la juega a Bagnaia y episodio feo de Márquez y Honda

Hablamos mucho de las posibilidades que existen de que Ducati siga en 2023 muy por delante de Yamaha y Honda, también de que quizá Francesco Pecco Bagnaia no tenga las condiciones de Fabio Quartararo y Marc Márquez pero que tal vez, con esa moto, no las necesite. Hablamos, en definitiva, del triunvirato llamado a pelearse por la corona y sin embargo a veces se deja de lado a otro piloto que puede ser la alternativa real a ellos desde el minuto 0.

Eso es lo que desea Carlo Pernat que sea Enea Bastianini en el Mundial que se nos viene encima. Se lo dijo, sin eludir asuntos, a Franco Bobbiese, en su programa sobre motociclismo, donde no solo analizó su relación con el italiano, actual número tres del mundo, el menos según los resultados de 2022, sino también incidió en otros tantos, como la ruptura de relación entre Emilio Alzamora y Marc Márquez.

“Enea es un tipo duro, no entra ni entrará en los juegos del equipo. Son dos pilotos completamente diferentes: Bagnaia es rápido y consistente, Bastianini es más como Stoner, un equilibrista, adelanta limpiamente pero cuando es más difícil adelantar”, advirtió Pernat, asegurando cuál es el objetivo de Bastianini, que es ganar, y como este está por encima de Ducati, básicamente porque su “contrato expira a finales de 2024, si hace primero, segundo o tercero el sueldo se triplica”. Pernat, manager del italiano, es la clara advertencia para el actual campeón del mundo con su piloto, sobre una rivalidad que “construyó Ducati inconscientemente” pero que ya no se puede parar. Los objetivos de Bastianini rebasan los de Borgo Panigale.

Recordemos también el asunto del piloto de Honda con su agente, que se ha llevado con bastante secretismo. Para Pernat, la ruptura entre ellos no fue un “asunto de dinero”, sino un problema con Honda que, tras las lesiones y el mal momento del 93, la firma forzó, porque “ ya no le aceptaba. Podía aceptar de Marc pero no de Alzamora”. El márketing y la creación de marca MM93 es otra de las razones argüidas tras la separación tras 20 años de relación.