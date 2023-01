Márquez revela un aliado clave y hay rajada contra Honda que dolerá

Si pensábamos que el cabreo de Pol Espargaró con la política de esfuerzos y favores de Honda era profundo, la cruzada que está llevando a cabo el hermano, Álex Márquez, del piloto más importante de la firma nipona, como es Marc Márquez, es más importante. Ahora bien, el 93 sigue a lo suyo, preparándose físicamente para el Mundial que se acerca cada vez más, donde habrá multitud de factores a tener en cuenta. Es más, hemos podido profundizar en una figura clave para el campeón.

En el programa documental de HRC Behind the Dream, la marca del sol naciente ha dejado ver qué trabajo hay detrás de la puesta punto de la moto de Márquez, donde Stefan Bradl ha jugado un papel determinante en los avances del catalán, en muchas ocasiones debido a la gran presión y responsabilidad que lleva en la sombra el piloto probador de Augsburgo: “Reemplazar a Marc nunca es fácil. Es un gran campeón mundial, ha tenido tanto éxito en este equipo, con esta gente. Por un lado, me siento muy privilegiado pero por otro lado hay mucho peso sobre mis hombros”, revela en la pieza documental.

En el programa hemos podido sentir el día a día del alemán, donde su lucha con los datos y las sensaciones pueden repercutir de forma crucial en las carreras de Márquez, y no son fáciles de obtener, ya que no hay referencias en carrera. El mismo español apuntaba la complejidad del desempeño del tercer piloto, que debe ser rápido, pero no tanto como para ser primer piloto, ni lento para que nos les sirva, puntualizando que es una posición que requiere mucha “concentración”.



Álex vuelve a la carga

Poco a poco Álex Márquez parece haber encontrado de nuevo su sitio en la categoría reina, esta vez de la mano de Ducati, lo que le hace mirar hacia atrás y reprochar todo el lastre que ha llevado, a su juicio, consigo durante su etapa en Honda, donde el descenso a LCR le marcó. Él dice estar “agradecido a Honda” pero comentó sobre su peor momento que “esa decisión (degradación a piloto de moto satélite) fue un poco dura para mí, y no me sentía productivo para Honda”, comentó en palabras recogidas, sobre declaraciones del piloto español, en Crash, donde, a la vez, habló de que no tiene rencor con la firma japonesa, que sin embargo, “no sacó provecho de mí”.