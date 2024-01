Bastianini y Bagnaia retratados: Jorge Martín incendia un corral al que Márquez llega con dinamita

Jorge Martín dijo acabar la temporada satisfecho dentro de la decepción que suposo ver marchar el título en las dos últimas carreras hacia el piloto italiano y bicampeón desde 2023, Francesco Pecco Bagnaia. Está claro que para Martín todo podía haber sido diferente, y no solo en la temporada pasada, también en la que está por empezar y aquella que se fue en 2022, y sobre ello no solo no se calla, sino que prende fuego al corral de Ducati, donde Marc Márquez viene cargado con dinamita.

Los asientos, la otra lucha que encima promueve Ducati

Jorge Martín correrá con Pramac teóricamente en igualdad de condiciones que Bagnaia y Bastianini, pero el español sabe que eso no es del todo exacto, no en vano, “siempre opino que en la moto oficial tienes un extra”, dijo en DAZN. Pero no solo eso, también dejó entrever que en la firma transalpina muchas veces barren para casa. Por eso ansía llevarse el rojo en 2025, el problema es que ya duda, tanto que incluso en Pramac los sitúan en perspectiva de caer en Honda y encima la llegada del 93 ilerdense lo complica todo: Ducati ha dicho que no hay nada escrito sobre las dos plazas de 2025, pero…

En la pieza Martinator, de DAZN, el subcampeón del mundo lo explica todo asegurando respecto a la moto oficial del pasado año que debería haber sido suya, ya que los problemas de 2022 sabían en su equipo que no se debían a él: “Sé que ellos lo sabían perfectamente, pero bueno en ese momento decidieron quizás tirar por la bandera o lo que fuese”, comentó, quedando señalada la obviedad de que Bastianini es italiano, como Ducati. “Yo siempre he opinado que sabiendo lo que yo llevaba y sabiendo cómo trabajo yo como piloto, creo que me merecía igualmente esa plaza”, sentenció. Por eso ha amenazado recientemente con marcharse en 2025 si no le dan la primera moto junto a Bagnaia, por eso lo de Márquez le ha colocado ya ante la posibilidad de marcharse a Honda: si el ocho veces campeón de mundo compite por el título, suya será la posibilidad de acompañar al turinés.

¿Y qué ocurre en Honda?

Pero para que Martín llegue a Honda debe darse lo primero, que Márquez compita por el título en 2024, y también lo segundo, que Ducati le ofrezca liderar el proyecto en 2025, pero por encima de todo que Honda verdaderamente se recuperar a través de las concesiones. Sobre esto último, si bien Joan Mir se mostraba satisfecho en los test de Jerez concretando que “sinceramente, estoy muy contento. Es la primera vez que noto la diferencia desde que llegué; que algo funciona realmente mejor”, lo cierto es que también confirmaba que “necesitamos un cambio. Sinceramente, tengo un poco más de tiempo que Marc, pero no mucho más”.