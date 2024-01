Ducati amplía la tensión: rajada interna y cara a cara antes de Sepang entre Bagnaia y Marc Márquez

Está por ver qué recorrido más o menos inmediato tienen las concesiones y si estas pueden modificar el poder imperante de Ducati, pero hasta que eso ocurra, si es que, como deja esbozar Fabio Quartararo, puede suceder, las miradas están fijas en la comparación competitiva entre los que ofrezcan los Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Marc Márquez y compañía, y ojo porque hay cita cercana para evaluar fuerzas.

Voces contradictorias

Sabemos que Ducati va a otorgar a ciertas motos, entre las que no están las Gresini de los Márquez, ciertos avances por ser proyectos más importantes o preminentes para Borgo Panigale, lo que no sabemos es si estos serán tan efectivos o perjudiciales para el resto. Pero lo que sí es cierto es que existe cierta contradicción en el equipo desde la llegada del ilerdense, como han demostrado ahora Davide Tardozzi y Paolo Ciabatti, una que la cita, en principio amistosa, de los próximos 29 y 30 de enero puede ampliar. Y es que los pilotos de Ducati, todos, se verán las caras en Portimao con la Panigavle V4, es decir, antes del primer test de la temporada, en Sepang. ¿Alguien duda de que puede ser un cara a cara en potencia? No olvidemos que en 2025 no hay piloto alguno confirmado…

Volviendo a Tardozzi y Ciabatti hay que decir que el que fuera director deportivo de Ducati advertía en una entrevista con el diario Marca que “Márquez va a ser uno de los pilotos que va a luchar por el mundial”. Esto en Gresini no ha sido tan contundente, ahora bien el director deportivo del Ducati Lenovo, Tardozzi mostraba sus cartas, al calor de las decisiones de Gigi Dall'Igna, en las que por un lado fomentaba esa rivalidad interina entre pilotos y a la vez comentaba en Autosport que “damos todas las actualizaciones a los pilotos que se lo merecen”. Veremos quiénes son esos elegidos.

El campeón venido a menos

Como el 93, antaño cabeza visible de Honda, Fabio Quartararo busca su lugar en la lucha por el trono, uno que Yamaha le ha negado pero que las concesiones pueden permitirle acortar. Será complicado que lo consiga, no obstante, en una publicación de su propio equipo se mostraba optimista afirmando que “El sueño de todo piloto de MotoGP es ganar un campeonato del mundo de MotoGP. Lo he ganado una vez, pero una no es suficiente. Quiero más, mi objetivo es ser campeón del mundo”.