KTM y Pedro Acosta no esperan más, golpe a Ducati y Gresini: moto campeona para Marc Márquez en 2025

Basta una carrera para ver por dónde pueden ir los tiros del Mundial en curso, y aunque quizá necesitemos un par más para asentar estas premisas, desde luego ya podemos ver que Bagnaia sigue en su proyección imparable camino de su tercer título y que Jorge Martín será uno de sus grandes obstáculos en ese objetivo. A la vez, KTM, con Brad Binder, saca la cabeza y por detrás quedan las incógnitas de Marc Márquez o Pedro Acosta, a los que se prevé en una dinámica ascendente ¿Tal vez Bastianini?. Y con eso, la firma austriaca ya pasa al ataque.

El movimiento ya ha empezado

Marc Márquez está contento y feliz en el garaje de Borgo Panigale, pero quizá su tranquilidad dure poco, toda vez que los nuevos nombres, los de la temporada 2025, ya han empezado a sonar y rodar, como la confirmación de Bagnaia con Lenovo, y han bastado unos test y una carrera para convencer en Red Bull de la necesidad de llevarse a los que son posiblemente los dos pilotos más mediáticos del paddock.

Así lo expresaba sin miramientos Francesco Guidotti, director del equipo Red Bull KTM, en Sky Sports Italy, asegurando que “ya partimos con ventaja en las decisiones a tomar porque ya tenemos a Pedro. En cuanto a Marc, no oculto que me gustaría”, decía, asegurando que “tenerlos a ambos sería un gran problema. Pero le fue muy bien con Ducati y me parece extraño que quiera cambiar tres motos en tres años sólo por su edad”. Si esto no es tirar la caña, está muy cerca de ello.

Más presión para el número 2

Dos temporadas es tiempo más que de sobra para demostrar si has de ser elegido como el número dos de la teórica mejor moto, y eso es justo lo que está ya en duda con Bastianini; así de rápido va el día a día en Ducati. El italiano se quejó de la vibración a la que hizo alusión Jorge Martín en pretemporada, pero bajo el mismo prisma, la adaptación del madrileño a la GP24 ha sido, de nuevo, mejor. Que Davide Tardozzi haya salido diciendo que Márquez es también una posibilidad para 2025, que Martín siga siendo el segundo mejor en Ducati, le mete presión a La Bestia. Y una cosa está clara, en esta ocasión en Borgo Panigale no van a dudar: se llevará la moto quien lo merezca; por tanto, por ahora el tanteador es claro: Martín 2, Márquez 1 y Bastianini 0.