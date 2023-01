Bradl confirma lo que Márquez más temía: la Honda no está preparada

Que Marc Márquez consiga el título de MotoGP el año que viene sería una gran sorpresa, al menos, teniendo en cuenta como están la cosas a día de hoy en Honda, y es que, a pesar de que en Ducati no se crean que las HRC no pasan por su mejor momento y que sigan “teniendo miedo” del piloto de Cervera, algo entendible por otra parte, lo cierto es que la marca japonesa no está a la altura de las Yamaha ni de las motos italianas y tendría que mejorar mucho para ser altamente competitivas en 2023.

Muchas han sido las voces que han revelado esta dura situación actual de Honda, pero esta vez, las declaraciones vienen desde dentro, de alguien que conoce muy bien la situación del equipo. Stefan Bradl ha concedido una entrevista a Speedweek y no ha dudado en cargar contra la marca japonesa y defender a Marc Márquez: “Marc no puede explotar sus puntos fuertes en la moto actual como solía hacerlo. Honda nunca ha estado a la vanguardia de esa experimentación como lo ha hecho Ducati en los últimos años… A Honda le falta algo de valor para experimentar”, comenta.

Ducati ha evolucionado y por eso ahora reina en MotoGP, pero Honda se ha quedado estancada. Las HRC llevan ya dos temporadas sin estar a la altura, Marc Márquez lo sabe y, por eso, y tal como ya hemos informado en este medio, se está planteando un cambio de equipo en un futuro. En este sentido, el piloto de Cervera ha sido claro, está muy agradecido a la marca japonesa, pero, si no son competitivos de aquí a dos años, cuando finaliza su contrato, quizás sea hora de separar sus caminos porque él quiere volver a ganar el Mundial.

“Siempre tiene que trabajar con demasiado riesgo. Se da cuenta de que nunca podrá mantener el riesgo tan alto a largo plazo. Tiene que reducir más y confiar más en la moto”, comenta el que fuera el sustituto de Marc Márquez esta temporada. el piloto catalán ha de confiar más en la moto, pero su obsesión por ganar el Mundial le obliga a forzar. Sabe que Ducati está por encima y por eso comete tantos errores. Si no cambia la situación, veremos qué sucede con Marc Márquez, pero Bradl lo ha dejado claro, la Honda no está para competir con los italianos el año que viene.