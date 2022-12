Márquez destroza a Honda: dejaría HRC por no ser competitivos

Marc Márquez tiene contrato con Honda hasta el año 2024 y tiene claro que quiere cumplir con el compromiso, el problema para la marca nipona viene después. El bajón que ha pegado la marca japonesa en los últimos dos años es tan grande que a pesar de los deseos del piloto catalán de seguir vinculado a ellos más allá de esa fecha, su instinto ganador es más fuerte y no descarta una salida si los nipones no consiguen ser competitivos.

Así lo ha asegurado el propio Marc Márquez en una entrevista concedida a Motorsport.com: “ahora [a finales de 2022], mi mente solo está en volver a lo más alto con Honda. Luego, por supuesto, si no puedo, porque siento que no tengo las herramientas, intentaré encontrar lo mejor para mí”, afirma el catalán.

Un duro golpe para Honda que está intentando hacer todo lo posible para tener una moto competitiva para 2023, pero sus progresos aún son demasiado lentos. Ducati y Yamaha están un peldaño por encima de ellos y este año se ha podido comprobar. Marc y Alex Márquez, Bradl, Pol Espargaró y Nakagami no han conseguido pasar de la 13ª posición en la general. El mejor piloto de los cinco ha sido el hermano mayor de los Márquez y eso que ha estado alejado de las pistas más de cuatro meses. Por delante de él hay seis Ducati y la Yamaha de Quartararo.

Su maestría al volante es indiscutible, en Honda lo sabe y por eso le cuidan. Marc Márquez está muy agradecido a los japoneses por esperarle tanto tiempo, pero quiere volver a ganar: “Siento un gran respeto por Honda, porque la forma en la que me ha tratado durante estos dos años que estuve lesionado; la forma en que me cuidaron fue especial. Sé que no fue normal, pero fue especial, y siempre tendré todo el respeto por Honda”.

Suena a despedida y puede que lo sea, todo depende de Honda. Marc Márquez quiere ganar campeonatos con la HRC u otra marca, pero quiere volver a levantar un título, se lo ha dejado claro y ahora la marca japonesa tendrá que trabajar muy duro para cumplir con sus peticiones si no quiere perderle: “Y esto es algo que ya les dije. Pero ahora en 2022 solo quiero seguir con Honda, y seguir con Honda es mi objetivo. Pero mi mayor objetivo es ganar campeonatos. Así que esto es lo que buscaré en el futuro”.