¿Debe preocuparse Marc Márquez? Honda ya sopesa la bomba

Marc Márquez aún no ha firmado que exista un retraso en su evolución para el comienzo con buen pie del próximo Mundial de 2022 y Honda persigue ya al parecer un sueño que se convierta en bombazo y ponga patas arriba al equipo nipón. Evidentemente el objetivo con estos otros campeones del mundo no sería remplazar totalmente a Márquez, pero sí alterar el orden de preferencias, ya que la firma no se puede permitir otro paso atrás durante tanto tiempo.

Sí, efectivamente estamos hablando del rumor que sacude durante estos días el paddock referente al posible descontento de Joan Mir con el proyecto de futuro de Suzuki y la posibilidad de que encuentre acomodo en Repsol Honda, donde remplazaría a Pol Espargaró como compañero de equipo del 93 del ala dorada. Y aún hay más, porque Fabio Quartararo también entraría en esta agenda de Honda. Según Carlo Pernat, de GPone: “Honda está tratando desesperadamente de fichar a un piloto ganador y es lo correcto. Hay dos nombres: Quartararo y Mir”.

Ni que decir tiene que un movimiento semejante por alguno de los dos últimos campeones del mundo de Moto GP cambiaría totalmente las expectativas de todas y cada una de marcas que lucharán previsiblemente por el Mundial desde el próximo arranque del campeonato.



Viñales, sincero con Yamaha

No es un secreto para nadie que el matrimonio entre Maverick Viñales y Yamaha no salió bien, las rencillas hicieron imposible que este continuara y sus caminos se separaron, pero lejos de lo que podría pensarse, el recuerdo para Viñales de la marca japones es muy positivo: Solo quiero decir buenas palabras de ellos”, dijo a The Race, “al final se puede ver que la moto está en un gran nivel, y siempre dije que la moto era fantástica, pero no era mi desafío, así que acepté el verdadero desafío”, aseguró Viñales referente a su nueva aventura en Aprilia.

Sobre su futuro en su nuevo equipo, Viñales fue también muy claro para el citado medio: “es lindo ganar, pero quiero sentir algo más. Quiero sentir un equipo a mi alrededor y por eso me mudé. Me moví para tener todo ese ambiente, esa pasión, y sobre todo porque creo que cuando vas a un lugar donde todos tienen hambre, te hace ir aún más duro”.