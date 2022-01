Tortazo de Casey Stoner al Mundial 2022 y Yamaha, fichaje galáctico

Uno de los ex campeones del mundo que más profundamente se manifiesta dentro de Moto GP es el ex piloto de Honda Repsol y bicampeón del mundo Casey Stoner, que en más de una ocasión se ha mostrado sumamente crítico con ciertos cambios en la categoría reina del Campeonato del Mundo de Motociclismo y en esta ocasión, con motivo de la seguridad en carrera, un tema de rotunda actualidad en el paddock, no ha sido menos.

No sabemos cómo les sentarán estas palabras a los protagonistas que ahora se juegan la corona mundial sobre los trazados del globo (léase, Bagnaia, Quartararo, Márquez…), pero lo cierto es que las declaraciones del australiano invitan a la reflexión y desde luego no dejan indiferente a nadie. Stoner ha opinado para Motorsport sobre el ‘miedo’ de los pilotos y el cambio de rumbo de la dirección de carrera al respecto, sobre lo cual asegura que "creo que tiene que haber un poco más de claridad o decisiones definitivas sobre el pilotaje y cosas así, porque no ha habido problemas durante muchos años”.

Por ejemplo, en referencia a los márgenes que delimitan las salidas de curva, Stoner aseguró que “ahora hay todo este margen de maniobra, ya no hay límites de la pista. Simplemente sigue y está limitado por un poco de pintura verde”, certificando que “pero para mí, lo peor que le ha pasado al motociclismo son todas esas escapatorias extra. Ahora no hay límite de pista y creo que es muy difícil contener a todo el mundo dentro”, aseguró.



Un campeón, a escena con Yamaha

Parece que Yamaha ha querido dar un paso al frente ante el dominio que parece ejercer Ducati sobre la categoría reina y el campeón de WorldSBK 2021, Toprak Razgatlioglu, puede ser la cara nueva en el equipo de Fabio Quartararo desde esta próxima campaña que está por empezar, en el año recientemente estrenado, 2022. Al menos así lo ha asegurado la fuente cercana al palto, Kenan Sofuoglu, que ya certifica la prueba con Yamaha del campeón de Superbikes.