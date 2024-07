Desliz que cuesta un disgusto a Valentino Rossi por Marc Márquez: malestar de Bagnaia y Ducati

No hay que olvidar que el que puede ser (y seguramente será) el gran adversario de Francesco Pecco Bagnaia para los próximos años, es decir, Marc Márquez, y que les ha quitado a los pilotos de Pertamina Enduro VR46 la posibilidad de promocionarse en Ducati, es, a la vez, el enemigo natural e histórico de Valentino Rossi, una figura de mucho peso en Borgo Panigale, el motociclismo italiano y que vuelve a estar en el camino del 93.

Lo está porque el jefe del equipo de Rossi, el VR46, Uccio Salucci ha hablado recientemente de sus pilotos, sus resultados y el futuro del equipo y ha dejado un mensaje que no ha sentado nada bien ni a Bagnaia ni a Ducati. Primero porque, al hablar de Bezzecchi, Di Giannantonio y la GP23 en el Gran Premio de Alemania advirtió en GPOne que “está obsoleta” en comparación con la GP24 (Bagnaia), que ha avanzado mucho a nivel técnico, lo cual deja en una situación de privilegio a Márquez, que fue segundo. A la vez, Salucci reveló no solo que ellos serán quienes se queden la tercera moto de fábrica la temporada que viene, sino que “estoy presionando mucho para tener la segunda moto oficial, pero no es fácil”, decía. Y eso es un exceso a ojos de muchas voces internas en Ducati.

Y, por si fuera poco, la sombra de Rossi se ciñe sobre la decisión de Ducati con Márquez, como reconoció Claudio Domenicali, CEO del equipo, a Sky Italia: “la elección de Márquez genera división", dijo, apostillando que “mucho más en Italia que en el resto del mundo por su historia, su forma de montar y lo que ocurrió en el pasado”. Es decir, no gusta a la facción rossiniana la presencia cada vez más fuerte de Marc Márquez, pero esta se agranda, como la tensión, que nunca desaparece.

En Honda también

Esa tensión se atisba por barrios y uno de los más conflictivos es el de Honda, donde si hace poco Luca Marini rechazaba el fichaje de Toprak Razgatlioglu, ahora el piloto de WorldSBK presiona y de lo lindo por el premio gordo, quiere una moto de fábrica. si no tengo un buen contrato y una moto de fábrica, ¿por qué debería ir a MotoGP? No quiero ir a MotoGP para correr sólo porque soy el primer turco de la historia o para hacer números o incluso para ver mi nombre estampado”, comentaba recientemente, a la vez, eso sí, que negaba su salto a Moto GP en 2025.