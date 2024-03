Ducati cierra a Bagnaia antes de Qatar y prepara la oferta irrechazable a Marc Márquez, una GP25

Una vez se ha confirmado aquello que ya iban apuntando Davide Tardozzi y Gigi Dall’Igna, es decir, que Ducati iba a renovar a la que es en estos momentos la gallina de los huevos de oro de la categoría reina del motociclismo, Francesco Pecco Bagnaia, que, tal y como os apuntamos ayer, ha firmado hasta 2026 con el equipo italiano, parece que en Borgo Panigale se guardan una vía intermedia que les de al otro gran piloto del paddock sin comprometer el asiento titular que debería ir hacia Bastianini o Martín la temporada que viene.

🤝 We're thrilled to announce that @DucatiCorse and @PeccoBagnaia are teaming up for another two seasons! The two-time @MotoGP World Champion with the #DucatiLenovoTeam will continue riding the factory #DesmosediciGP in 2025 and 2026! 💥#ForzaDucati pic.twitter.com/bcfJJmAGCt