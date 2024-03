Marc Márquez se une a KTM y genera el primer desencuentro con Ducati, Pedrosa y Stoner le apoyan

Las nuevas actualizaciones son inevitables en la máxima categoría del Campeonato del Mundo de MotoGP, sin embrago hay pasos que quizá no merece la pena dar o, de hacerlo, conviene recular, por el bien del espectáculo. Esta no es una opinión nuestra, ni siquiera mayoritaria sobre dos ruedas, pero sí de campeones de la talla de Dani Pedrosa, Marc Márquez, Casey Stoner y ahora de KTM. La carga aerodinámica es un debate que sigue latente, que la marca austriaca toma como cruzada.

El futuro que no gusta a muchos

En una entrevista con el conocido medio Speedweek, Pit Beirer, director de KTM y GASGAS, ha vuelto a la carga con un asunto del que ya se hicieron eco personalidades tan importantes en el Mundial como las nombradas y que a juicio de Beirer puede desvirtuar lo que siempre ha sido MotoGP. “Tengo la sensación de que estamos en el punto en el que estaba la Fórmula 1 hace unos años. Cada pequeño detalle de la motocicleta está pensado en cómo podemos usarla en el lado aerodinámico”, decía al respecto, asegurando que lo está condicionado todo: “la aerodinámica ahora juega un papel en el rendimiento en todas las áreas: aceleración, alta velocidad, frenado, giro”.

En esta línea se manifestó también Dani Pedrosa en el espacio Paddock Pass Podcast, donde advirtió que las motos son menos ágiles y maniobrables de izquierda y derecha en pos de la velocidad, siendo en su opinión la solución “encontrar un equilibrio entre la aerodinámica y la manejabilidad de la moto. Prefiero las motos más antiguas, las que eran sin aerodinámica. Eran más divertidas”. Casey Stoner apoyaba hace meses esta iniciativa en contra de la carga aerodinámica, concretando en GPOne que “tenemos que parar con esto; estamos llevando el deporte hacia atrás y no hacia adelante”.

Ni por esas pasa el 93

Pese a ser parte de Ducati, quien más y mejor esgrime esta arma moderna, Márquez no se calla. En Sepang ya manifestó que "Cuando veo algunas fotos del shakedown y la nueva aerodinámica, se parece a la Fórmula 1. Odio ese camino, pero es el camino que están siguiendo y las reglas se lo permiten, así que irán por ahí”. Para él es el camino equivocado, ya que, a su juicio, los aficionados quieren adelantamientos y no que las motos vayan más rápidas, es decir, “cada vez se va más por la aerodinámica, personalmente no me gusta”.