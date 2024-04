Ducati confirma la peor noticia con Marc Márquez: desastre en COTA y récord legendario de Viñales

En el pasado parón invernal, Ducati y en concreto, el equipo Gresini hizo una apuesta muy fuerte para dar el salto definitivo y dominar de cabo a rabo el Mundial de MotoGP, mediante el fichaje de Marc Márquez, que dejó la peor Honda de la historia para enrolarse en las filas del equipo más dominante.

Sin embargo, un cambio de estas características conllevaba ciertos riesgos, dentro de los cuales se encontraba el arriesgado pilotaje del catalán, que siempre ha tendido a tener más caídas de las esperadas para alguien de su calibre, algo que en el GP de COTA se ha confirmado, dando así, paso a que Aprilia y Maverick Viñales aprieten demasiado las tuercas a los de Borgo Panigale.

The heartbreaking crash of Marc Marquez after attaining the lead at the #AmericasGP #Motogppic.twitter.com/8XGxcd02pK