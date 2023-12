Una leyenda de Ducati advierte a Marc Márquez y ve un futuro como Jorge Lorenzo: ¿fracaso del año?

La llegada de Marc Márquez ha despertado grandes dosis de optimismo tanto en Borgo Panigale como en los seguidores del piloto de Cervera. Y es que, tras su salida de Honda, donde no tenía capacidad alguna para competir, el catalán ha llegado a Gresini, donde tendrá en sus manos una Ducati más que capacitada para competir contra los grandes líderes del pasado Mundial como Pecco Bagnaia o Jorge Martín. Sin embargo, no todos son tan optimistas con el desempeño del mayor de los Márquez, pues el primer año no siempre implica un éxito seguro.

Dudas respecto de la adaptación a Ducati

Dar un salto tan grande como es el de pasar de Honda a Ducati puede resultar algo realmente impactante para las costumbres de cualquier piloto. En este sentido, la leyenda de Ducati, Andrea Dovizioso ha considerado que Marc podría llegar a tener ciertos problemas en su debut con la Ducati: “En cierto modo es como lo que sucedió en la época de Lorenzo. Jorge llegó a Ducati pensando que iba a arrasar con todo, pero al final no fue así”. De este modo lo expresó en sus palabras a GPOne

Y es que razón no le falta al italiano al comparar ambos casos, pues Lorenzo, al igual que Márquez dejó una escudería japonesa para incorporarse a Ducati en busca de una moto sustancialmente más rápida, hecho que acabó con los peores años del español en Moto GP, donde quedó séptimo y noveno, sus peores resultados junto con su año en Honda. Algo que podría ocurrir de nuevo con Márquez, que viene con el aura de piloto estrella y legendario, pero cuyo éxito en Ducati todavía está por ver.

Por otro lado, Dovizioso no perdió la ocasión para dar consejos a Bagnaia sobre cómo lidiar con todo un campeón como Márquez: “No debe dar importancia a Márquez. Solo debe pensar en él mismo. Si intenta copiar a este tipo de campeones te acaban desviando”.

Así pues, con Marc cada día más cerca de debutar en carrera con su nueva moto, todavía quedan ciertas dudas respecto de su desempeño a los lomos de una moto completamente nueva, la cual podría dar algún problema de adaptación al de Cervera.